В Швеции прошли концерты симфонического оркестра Мариинского театра

СТОКГОЛЬМ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Концерты симфонического оркестра Мариинского театра и дирижера Валерия Гергиева прошли с большим успехом в рамках ежегодного фестиваля Балтийского моря. 30 и 31 августа на сцене столичного концертного зала Бервальдхаллен были исполнены произведения композиторов Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича, юбилеи которых отмечаются в этом году.

Публика тепло встретила игру прославленного российского коллектива. После окончания концерта слушатели стоя рукоплескали исполнителям, не желая отпускать их со сцены и благодаря за музыкальный праздник высочайшего уровня.

"У Мариинского оркестра здесь хорошая репутация. Нас всегда здорово принимают", - рассказал ТАСС Валерий Гергиев.

Музыкальный фестиваль Балтийского моря

Ежегодный фестиваль Балтийского моря на этот раз проходит в Стокгольме с 28 августа по 4 сентября. Валерий Гергиев выступил также с Симфоническим оркестром Шведского радио, с которым исполнил Концерт для фортепиано №2 (солист Александр Романовский) и Симфонию №4 Дмитрия Шостаковича. Программа культурного праздника очень насыщена: она включает концерт Молодежного оркестра Венесуэлы имени Симона Боливара (дирижер Густаво Дудамель), 2 сентября перед слушателями выступит российская меццо- сопрано Ольга Бородина, которая вместе с Королевской придворной капеллой и хором Королевского оперного театра представит слушателям кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский". На закрытии фестиваля прозвучит концертное исполнение оперы Рихарда Штрауса "Электра" с участием оркестра Финской национальной оперы и шведской сопрано Нины Стемме.

Фестиваль, который является совместным проектом российского маэстро Валерия Гергиева и финского дирижера Эса-Пекки Салонена, а также бывшего директора стокгольмского концертного зала Бервальдхаллен Микаэля Тидена, проводится в Стокгольме с 2003 года.

"Когда мы начинали фестиваль, он был никому не известен. Сегодня среди любителей классической музыки, оперы, современных произведений нет тех, кто не знал бы его. Для нас также важно показать здесь молодежь. Например, на этот раз в нем принял участие замечательный юный скрипач Даниэль Лозакович (исполнивший с симфоническим оркестром Мариинского театра Скрипичный концерт №2 Сергея Прокофьева - прим. корр.) - музыкант с большим будущим. И мы продолжим эту традицию", - отметил Гергиев.

По его словам, оркестр Мариинки традиционно представляет на фестивале разнообразные программы. "Часто исполнялись произведения русской музыки, мы представляли и зарубежных композиторов, я считаю это идеальным сочетанием музыки и коллективов. Фестиваль, с одной стороны, призывает обратить внимание на экологические вопросы Балтики, с другой - это парад солистов и оркестров из стран региона. Это важно, так как мы - соседи", - поясняет маэстро.

Гергиев подчеркивает значение фестиваля как мероприятия, привлекающего дополнительное внимание к насущным вопросам экологии и "подстегивает" дискуссию на эту тему, равно как и работу политиков, призванных действовать более активно, дабы решать существующие проблемы.

Сотрудничество с Родионом Щедриным

На фестивале неоднократно бывал Родион Щедрин. Оркестр под руководством Валерия Гергиева исполнил в Стокгольме многие произведения этого композитора, и музыканты из Санкт- Петербурга ждут продолжения сотрудничества.

"Мы продолжаем работу с Родионом Щедриным: постоянно в контакте, общаемся и очень ждем продолжения совместной работы - автором, классиком, безусловно, первым музыкантом России сегодня. Мы в этом плане являемся счастливчиками - непосредственно для нас писались многие спектакли. Работы с живущим композитором - это особое счастье, важный, ни с чем не сравнимый процесс", - считает Гергиев.

Он напоминает, что многие великие русские композиторы работали непосредственно с Большим театром в Москве и Мариинским в Петербурге. "Мусоргский привозил свои партитуры, Чайковский, Римский-Корсаков, потом Прокофьев, Стравинский, Рахманинов. Все они писали свои произведения для лучших исполнителей, это русская музыкальная традиция. Все композиторы знали, что пишут не в "ящик", а для лучших коллективов, и эта удивительная традиция сохранилась, прошла через столетия", - подчеркивает дирижер.