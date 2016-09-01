Филиал Академии Русского балета открыт во Владивостоке

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Филиал Академии Русского балета открылся в четверг во Владивостоке. Первыми учениками стали юные приморцы в возрасте шести-семи лет, отобранные для учебы всего лишь несколько дней назад в результате конкурса. Руководителем филиала стал директор балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев.
"В России всегда, как и в других странах, процветал культурный эгоцентризм - крупные учреждения так или иначе концентрировались в столичных городах. Но страна наша необъятна, и надо делать все, чтобы открывать культурные центры в регионах, делая доступным культурное богатство страны", - отметил на церемонии открытия министр культуры РФ Владимир Мединский.
"По праву можно сказать, что сегодняшний день является историческим для Приморья. В крае начинается профессиональная подготовка артистов балета. 12 наших ребят стали студентами приморского филиала Академии Русского балета", - отметил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Первые годы приморские воспитанники Академии будут обучаться в балетных классах школы-интерната Владивостокского университета экономики и сервиса, но в будущем у Академии появится собственный дом.
Инициатива о создании филиала академии в Приморье исходила от губернатора края Владимира Миклушевского и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, который взял под свое покровительство вопросы развития культуры этого региона. Идея получила поддержку президента РФ Владимира Путина. В настоящее время рассматривается несколько вариантов, в том числе открытие филиала на базе действующего во Владивостоке хореографического училища.