Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский не располагает данными о снятии мемориальной доски Маннергейму в Петербурге

Культура
1 сентября, 7:46 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Министр культуры РФ также заявил, что в настоящее время работает над большой статьей, посвященной Маннергейму
Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский не располагает информацией о возможном снятии мемориальной доски финскому военачальнику Карлу Густаву Маннергейму, установленную в июне в центре Санкт-Петербурга и вызвавшую неоднозначную реакцию в обществе. Об этом министр заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Смотрите также
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября

Отвечая на вопрос, действительно ли мемориальную доску планируется снять до 8 сентября, министр сказал: "Не знаю. У меня нет такой информации".

Мединский добавил, что в настоящее время работает над большой статьей, посвященной Маннергейму. "Так как времени у меня нет, к сожалению, пишу ее урывками, буквально по 15 минут в неделю. Надеюсь, что закончу ее и опубликую в какой- нибудь большой всесоюзной газете, - сказал он. - Я надеюсь, для многих людей, не владеющих полной информацией по этому вопросу, это будет интересно".

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Санкт-Петербургского городского суда Дарью Лебедеву сообщал, что в Смольнинский суд подан административный иск от Кузнецовой П. А. к правительству города. Иск оспаривает незаконные действия городского правительства по установке этой доски и требует осуществить ее демонтаж. Заседание суда назначено на 14 сентября.

Смотрите также
Властям Петербурга подан иск с требованием демонтировать мемориальную доску Маннергейму

Табличка была установлена 16 июня на месте бывших казарм Кавалергардского Ее Императорского Величества Марии Федоровны полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897 год после окончания Николаевского военного училища. Через несколько дней после установки табличку облили красной краской. После инцидента и Военно-инженерный университет Минобороны, и Государственный музей городской скульптуры, отвечающий за большинство мемориальных досок города, заявляли, что памятный знак не имеет к ним отношения, поэтому они не могут заниматься его очисткой. Затем табличку еще раз облили краской.

Реакция петербургской общественности на открытие мемориальной доски Маннергейму была неоднозначной. Такая возможность обсуждалась в городе еще с 1990-х годов. Сторонники этой идеи напоминают о заслугах генерала перед царской армией, его участии в Русско-японской и Первой мировой войнах, Азиатской экспедиции. Основной аргумент против - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе, а также его прямые контакты с Адольфом Гитлером, который 4 июня 1942 года был гостем на 75-летии финского маршала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия Восточный экономический форум 2016
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
В других СМИ
Реклама
Фото
15
II Биеннале уличного искусства "Артмоссфера"
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
13
Жерар Депардье открыл культурный центр в Саранске
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На северо-востоке Москвы совершено убийство двух человек
2
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
3
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
4
Сборная России по футболу вернулась в Москву после товарищеского матча с командой Турции
5
СМИ: Токио предложит жителям Южных Курил остаться, если РФ передаст острова Японии
6
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
7
Возбуждено дело в отношении избившего врача в подмосковной больнице
Темы дня
Реклама