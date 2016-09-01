Мединский не располагает данными о снятии мемориальной доски Маннергейму в Петербурге

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский не располагает информацией о возможном снятии мемориальной доски финскому военачальнику Карлу Густаву Маннергейму, установленную в июне в центре Санкт-Петербурга и вызвавшую неоднозначную реакцию в обществе. Об этом министр заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Отвечая на вопрос, действительно ли мемориальную доску планируется снять до 8 сентября, министр сказал: "Не знаю. У меня нет такой информации".

Мединский добавил, что в настоящее время работает над большой статьей, посвященной Маннергейму. "Так как времени у меня нет, к сожалению, пишу ее урывками, буквально по 15 минут в неделю. Надеюсь, что закончу ее и опубликую в какой- нибудь большой всесоюзной газете, - сказал он. - Я надеюсь, для многих людей, не владеющих полной информацией по этому вопросу, это будет интересно".

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Санкт-Петербургского городского суда Дарью Лебедеву сообщал, что в Смольнинский суд подан административный иск от Кузнецовой П. А. к правительству города. Иск оспаривает незаконные действия городского правительства по установке этой доски и требует осуществить ее демонтаж. Заседание суда назначено на 14 сентября.

Табличка была установлена 16 июня на месте бывших казарм Кавалергардского Ее Императорского Величества Марии Федоровны полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897 год после окончания Николаевского военного училища. Через несколько дней после установки табличку облили красной краской. После инцидента и Военно-инженерный университет Минобороны, и Государственный музей городской скульптуры, отвечающий за большинство мемориальных досок города, заявляли, что памятный знак не имеет к ним отношения, поэтому они не могут заниматься его очисткой. Затем табличку еще раз облили краской.

Реакция петербургской общественности на открытие мемориальной доски Маннергейму была неоднозначной. Такая возможность обсуждалась в городе еще с 1990-х годов. Сторонники этой идеи напоминают о заслугах генерала перед царской армией, его участии в Русско-японской и Первой мировой войнах, Азиатской экспедиции. Основной аргумент против - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе, а также его прямые контакты с Адольфом Гитлером, который 4 июня 1942 года был гостем на 75-летии финского маршала.