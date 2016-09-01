Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Театр имени Вахтангова отправился на большие гастроли в Уфу

Культура
1 сентября, 10:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова
Зрителям представят восемь лучших спектаклей репертуара: "Евгений Онегин", "Дядя Ваня", "Анна Каренина", "Посвящение Еве", "Дядюшкин сон", "Медея", "Крик лангусты", "Ревнивая к себе самой"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр имени Вахтангова, возглавляемый известным режиссером Римасом Туминасом, отправился в Уфу, где выступит в рамках федеральной программы "Большие гастроли - 2016". В афише вахтанговцев - восемь спектаклей, показы которых пройдут со 2 по 10 сентября.

"В общей сложности в Уфу вылетают 140 человек", - сообщил ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. Он напомнил, что театр - неизменный участник федеральной программы "Большие гастроли", учрежденной Министерством культуры РФ в 2014 году и реализуемой Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности. Первые гастроли театра в рамках этого масштабного проекта состоялись в сентябре 2014 года в Бурятии (Улан-Удэ). А в 2015 году вахтанговцы побывали в Республике Северная Осетия - Алания, на родине Евгения Багратионовича Вахтангова во Владикавказе, гастроли проходили под лозунгом "Театр Вахтангова на родине Вахтангова".

В этом году "Большие гастроли" вахтанговцев будут проходить в столице Башкирии. Зрителям Уфы представят восемь лучших спектаклей репертуара: "Евгений Онегин" (сцены из романа Пушкина), "Дядя Ваня" Чехова, "Анна Каренина" (хореографический спектакль по роману Толстого), "Посвящение Еве" Шмитта, "Дядюшкин сон" Достоевского, "Медея" Ануя, "Крик лангусты" Марелла, "Ревнивая к себе самой" де Молина. Все спектакли - лауреаты многих театральных премий, участники престижных российских и международных фестивалей, отметил директор театра.

Гастроли вахтанговцев пройдут на двух сценических площадках - в Государственном академическом русском драматическом театре Республики Башкортостан и в Уфимском государственном татарском театре "Нур". Среди участников гастролей: народные артисты СССР Владимир Этуш и Василий Лановой; народные артисты России Людмила Максакова, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Евгений Князев, Юрий Шлыков, Мария Аронова, Юлия Рутберг, Марина Есипенко; заслуженные артисты России Елена Сотникова, Анна Дубровская, Владимир Вдовиченков, Андрей Ильин, Анатолий Меньщиков; ведущие молодые вахтанговцы Евгения Крегжде, Ольга Лерман, Олег Макаров, Григорий Антипенко и многие другие.

Кроме того, в программу гастролей включены творческие встречи, мастер-классы, семинары актеров, режиссеров, художников Вахтанговского театра. Также будет развернута фотовыставка "Театр Вахтангова. Прошлое и настоящее".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Пара из России заняла призовое пятое место на ЧМ по танго в Аргентине
15
II Биеннале уличного искусства "Артмоссфера"
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
Выборы-2016
Государственная дума. Цифры и факты
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
2
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве мальчика в Забайкалье
5
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
6
Лавров: Россия не выбирает между Европой и Азией
7
Годовалый ребенок умер в Ульяновской области в машине скорой помощи
Темы дня
Реклама