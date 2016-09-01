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Произведения на выставке Рафаэля в ГМИИ застрахованы почти на полмиллиарда евро

Культура
1 сентября, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Выставку, подобную той, которую вскоре увидят в Москве, невозможно будет провести нигде в мире в ближайшие пять лет
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Картина "Немая"

Картина "Немая"

© wikimedia.org/Sailko/Galleria Nazionale delle Marche, Urbino

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Страховая стоимость 11 произведений искусства, которые прибудут из итальянских собраний на открывающуюся 12 сентября в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина выставку "Рафаэль. Поэзия образа" составит почти €500 млн. Об этом журналистам на пресс-брифинге сообщил посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини.

"Какое-то представление о бесценности работ может помочь составить цифра в почти €500 млн, страховая стоимость картин", - сказал он.

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По словам посла, выставка гения эпохи Возрождения - одно из главных культурных мероприятий, которые итальянское посольство когда-либо проводило в России. "И потому, что произведения, которые увидит публика, бесценны, и потому, что эта выставка станет важным вкладом в научную работу, в историю искусствоведения, посвященную Рафаэлю", - пояснил Рагальини. Он напомнил, что выставку, подобную той, которую вскоре увидят в Москве, невозможно будет провести нигде в мире в ближайшие пять лет - в 2020 году будет отмечаться 500-летие со дня рождения Рафаэля, поэтому итальянские музеи не станут в этот период расставаться с его произведениями.

Среди шедевров, которые выставят в ГМИИ - "Мадонна с младенцем (Мадонну Грандука)" и набросок к ней из галереи Уффици, а также две алтарные работы Рафаэля - картина "Святая Цецилия", которая была выполнена для церкви Сан-Джованни-ин-Монте в Болонье (ныне находится в Национальной пинакотеке, Болонья) и "Голова ангела" - одна из трех сохранившихся деталей алтаря "Коронация святого Николая", заказанного Андреа Барончи для своей домашней капеллы церкви Сан-Агостиньо в Читта-де-Кастелло.

Галерея
4 фото
Картина "Автопортрет"
© wikimedia.org/Hohum

Посол Италии в РФ: выставка Рафаэля в ГМИИ станет крупнейшим показом художника в мире

Галерею портретов откроет небольшой "Автопортрет" Рафаэля, который перед открытием выставки по традиции представят в посольстве Италии в Москве, и продолжат парадные портреты Аньоло Дони и его супруги Маддалены Строцци, портрет Элизабетты Гонзага (все из галереи Уффици) и женский портрет, известный как "Немая" из Национальной галереи Марке.

Во избежание длинных очередей, в ГМИИ ввели ограничение по времени посещения: сеансы будут длиться по 45 минут. Билеты на них можно приобрести как онлайн, так и в кассах, где к каждому сеансу будет выделяться квота в 80 билетов против 70, которые можно приобрести через интернет.

Также в Москве на Исторической сцене Большого театра в рамках фестиваля "Черешневый лес" с 10 по 16 сентября пройдут гастроли театра Ла Скала, а 19 сентября в ГМИИ откроется выставка "Пиранези. Шедевры из российских и зарубежных собраний".

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