Иран и РФ создадут Литературный центр для общения писателей, критиков и литературоведов

ТЕГЕРАН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иран и Россия создадут Литературный центр для общения писателей, критиков и литературоведов. Об этом сообщил в опубликованном в четверг интервью газете Tehran Times заместитель руководителя иранского института культуры "Шахре кетаб" ("Город книги") Али Асгар Мохаммадхани.

По его словам, учреждение центра состоится во время предстоящей в Москве 7-11 сентября Международной книжной выставки-ярмарки. "Литературный центр станет своеобразным мостом между двумя странами. Он будет проводить встречи писателей, литературных критиков, исследователей, книгоиздателей", - рассказал Мохаммадхани.

Он сообщил также, что в ходе московской книжной выставки планируется подписание Меморандума о сотрудничестве между иранским институтом "Шахре кетаб" и российским книжным Торговым домом "Библио-Глобус". "Это соглашение предусматривает налаживание книгообмена между двумя организациями", - пояснил известный иранский литературовед.