Британский актер Джим Бродбент сыграет в седьмом сезоне "Игры престолов"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Британский актер Джим Бродбент, известный по ролям в фильмах "Мулен Руж", "Банды Нью-Йорка, "Облачный атлас" и "Гарри Поттер", примет участие в новом сезоне телесериала "Игра престолов". Об этом сообщает ресурс Collider.

"Предполагается, что актер сыграет мейстера или архимейстера. Этот персонаж вполне способен оказаться ключевым для сюжета, учитывая прибытие Сэма Тарли в Цитадель", - пишет издание.

Как отмечает Collider, канал HBO продолжил традицию сотрудничества с артистами, прошедшими через франшизу о Гарри Поттере. В "Игре престолов" уже сыграли Мишель Фэйрли (мать Гермионы), Дэвид Брэдли (Филч), Наталия Тена (Тонкс), Джулиан Гловер, озвучивавший паука Арагога.

В последнем сезоне сериала также сыграли Макс фон Сюдов (Трехглазый ворон) и Иэн Макшейн (Рэй).

"Игра престолов" - популярный американский сериал, снятый по мотивам серии романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина. Он удостоен 26 престижных наград Emmy.