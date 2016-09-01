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В спин-оффе "Звездных войн" появится "черный R2-D2"

Культура
1 сентября, 13:36 UTC+3
В спин-оффе "Звездных войн" "Изгой-один", который выйдет на экраны в декабре этого года, появится новый дроид, представляющий собой черную версию знаменитого R2-D2
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© ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС,. В фильме "Изгой-один", который является первой лентой в серии спин-оффов "Звездные войны. Истории" и выйдет на экраны в декабре этого года, появится дроид, фактически являющийся черной версией знаменитого R2-D2. Об этом сообщается в официальном аккаунте легендарной кинофраншизы в Instagram.

As revealed on The #StarWarsShow, Imperial astromech droid C2-B5 from #RogueOne. #StarWars

Фото опубликовано Star Wars (@starwars)

Известно, что нового дроида будут звать C2-B5, и он будет находиться на службе у Империи. Ролик о новом дроиде также размещен на официальном канале "Звездных войн" в Youtube.

Star Wars

"Изгой-один. Звездные войны: Истории" выйдет на экраны в России 15 декабря 2016 года. Он является первым спин-оффом в киновселенной "Звездных войн" и повествует о повстанцах, которые должны похитить у Империи чертежи "Звезды смерти". Режиссером фильма выступил Гарет Эдвардс, в нем сыграли среди прочих Фелисити Джонс, Форест Уитакер и Мадс Миккельсен.

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