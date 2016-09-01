Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьера спектакля "Стена" по роману Мединского и караоке с Хором Турецкого пройдут на ВЭФ

Культура
1 сентября, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Также жителям Владивостока и гости форума смогут посетить кинотеатр под открытым небом и увидеть картины "Адмирал", "Легенда № 17" и "Экипаж"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Показы под открытым небом хитов российского кинематографа последних лет, премьера спектакля "Стена" по историческому роману министра культуры Владимира Мединского и "народное караоке" с Хором Турецкого состоятся в рамках культурной программы II Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом ТАСС сообщили сегодня в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Читайте также новости по теме:
Владивосток и ВЭФ
© Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
Завод метана, мегаферма на экспорт и геотермальная энергетика - первые результаты ВЭФ
Текслер: энергостратегия РФ до 2035 года может быть рассмотрена в конце октября 2016 года
Банк БРИКС и АБИИ планируют начать совместное финансирование проектов

Отдельная зона, уточнили в ведомстве, посвящена Году российского кино - в малом кинопавильоне в режиме реального времени пройдут съемки фильма "Лица ВЭФ-2016 в кадре", а жители Владивостока и гости форума на большом экране под открытым небом набережной бухты Аякс на острове Русский смогут увидеть, в частности, картины "Адмирал", "Легенда № 17" и "Экипаж", а также мультипликационный фильм "Иван Царевич и Серый волк".

На 2 сентября в Приморском краевом академическом драматическом театре имени М. Горького запланирована премьера спектакля "Стена" по роману Владимира Мединского, которую посетит министр культуры - постановку по этому же произведению готовят и во МХАТе им. М. Горького в Москве.

Также Мединский выступит в средней общеобразовательной школе №6 с лекцией о значимых фактах в истории Дальнего Востока. В этот же день на Приморской сцене Мариинского театра покажут балет Адольфа Адана "Корсар" в постановке Эльдара Алиева с элементами хореографии Мариуса Петипа. На следующий день, 3 сентября, там же состоится концерт "Богатырская симфония", в программу которого войдет симфоническая и вокальная музыка и гала-концерт оперы и балета с участием солистов Мариинского театра. А на Площади борцов за власть Советов Хор Турецкого представит программу, которую Михаил Турецкий назвал "народным караоке".

"Вместе с нами любимые песни нескольких поколений споют десятки тысяч людей. Проект уже успешно состоялся в 20 городах России и ближнего зарубежья. Как правило, даже если по прогнозам ожидается дождь или ураган - за минуту до нашего выхода на сцену все кардинально меняется. Надеюсь, что Владивосток не подведет!" - цитирует его пресс-служба Минкультуры РФ. Сегодня уже состоялось карнавальное шествие в рамках открытия фестиваля "Улица Дальнего Востока" на острове Русский и Филиала Академии Русского балета. Также в рамках культурной программы ВЭФ-2016 проходят Дни Эрмитажа во Владивостоке.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Информационное агентство России "ТАСС" является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Владивосток и ВЭФ Развитие Дальнего Востока
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Пара из России заняла призовое пятое место на ЧМ по танго в Аргентине
15
II Биеннале уличного искусства "Артмоссфера"
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
Выборы-2016
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
2
На космодроме на мысе Канаверал произошла серия взрывов
3
В Кремле подтвердили, что Путин провел частную встречу со студентами Итонского колледжа
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Зачем Китаю украинская "мечта"
6
В России создан новый легкий пулемет для армии
7
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Темы дня
Реклама