Премьера спектакля "Стена" по роману Мединского и караоке с Хором Турецкого пройдут на ВЭФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Показы под открытым небом хитов российского кинематографа последних лет, премьера спектакля "Стена" по историческому роману министра культуры Владимира Мединского и "народное караоке" с Хором Турецкого состоятся в рамках культурной программы II Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом ТАСС сообщили сегодня в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Отдельная зона, уточнили в ведомстве, посвящена Году российского кино - в малом кинопавильоне в режиме реального времени пройдут съемки фильма "Лица ВЭФ-2016 в кадре", а жители Владивостока и гости форума на большом экране под открытым небом набережной бухты Аякс на острове Русский смогут увидеть, в частности, картины "Адмирал", "Легенда № 17" и "Экипаж", а также мультипликационный фильм "Иван Царевич и Серый волк".

На 2 сентября в Приморском краевом академическом драматическом театре имени М. Горького запланирована премьера спектакля "Стена" по роману Владимира Мединского, которую посетит министр культуры - постановку по этому же произведению готовят и во МХАТе им. М. Горького в Москве.

Также Мединский выступит в средней общеобразовательной школе №6 с лекцией о значимых фактах в истории Дальнего Востока. В этот же день на Приморской сцене Мариинского театра покажут балет Адольфа Адана "Корсар" в постановке Эльдара Алиева с элементами хореографии Мариуса Петипа. На следующий день, 3 сентября, там же состоится концерт "Богатырская симфония", в программу которого войдет симфоническая и вокальная музыка и гала-концерт оперы и балета с участием солистов Мариинского театра. А на Площади борцов за власть Советов Хор Турецкого представит программу, которую Михаил Турецкий назвал "народным караоке".

"Вместе с нами любимые песни нескольких поколений споют десятки тысяч людей. Проект уже успешно состоялся в 20 городах России и ближнего зарубежья. Как правило, даже если по прогнозам ожидается дождь или ураган - за минуту до нашего выхода на сцену все кардинально меняется. Надеюсь, что Владивосток не подведет!" - цитирует его пресс-служба Минкультуры РФ. Сегодня уже состоялось карнавальное шествие в рамках открытия фестиваля "Улица Дальнего Востока" на острове Русский и Филиала Академии Русского балета. Также в рамках культурной программы ВЭФ-2016 проходят Дни Эрмитажа во Владивостоке.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Информационное агентство России "ТАСС" является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.