Безруков получил золотого льва за вклад в киноискусство на кинофестивале в Оренбурге

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ОРЕНБУРГ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Народный артист России Сергей Безруков получил в четверг статуэтку "Золотого сарматского льва" на Девятом международном кинофестивале "Восток & Запад. Классика и Авангард" в Оренбурге, передает корреспонденту ТАСС.
"Золотого сарматского льва" - специальный приз кинофестиваля "За вклад в киноискусство" - вручила актеру президент фестиваля Татьяна Воронецкая после показа фильма режиссера Анны Матисон "После тебя" с Сергеем Безруковым в главной роли. Картина рассказывает о некогда популярном танцовщике Алексее Темникове, который из-за серьезной травмы прекратил карьеру.
"Я признаюсь, это моя первая кинонаграда, все еще впереди, все только начинается, - сказал Безруков на вручении награды. - Это не венецианский лев, но он гораздо искренней и гармоничней для российского кино". Статуэтка "Золотого сарматского льва" изготовлена по археологическому прототипу из коллекции "Сарматское золото".
Кинофестиваль проходит в Оренбурге с 27 августа по 2 сентября, в основном международном конкурсе представлены 10 картин, 9 из которых ни разу не показывались в России. Столько же фильмов участвуют в конкурсе российского кино "Сплетенные параллели", также в рамках фестиваля прошел показ специальной детской программы и ретроспективная программа классиков северного кино. Определят победителей два жюри международного и российского конкурсов. Основное, международное жюри в составе представителей Франции и России возглавил австрийский продюсер Файт Хайдушка.
За девять лет существования фестиваля "Восток & Запад" его участниками стали кинематографисты из более чем 50 стран. Кинофестиваль проводится совместно Министерством культуры РФ, правительством Оренбургской области и кинокомпанией "Россфильм".