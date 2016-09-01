Джеки Чан получит почетный "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф

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НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Знаменитый китайский актер Джеки Чан получит премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом говорится в опубликованном сообщении Американской академии кинематографических искусств и наук.
Церемония вручения премии пройдет 12 ноября в Лос-Анджелесе.
Актер снимался в таких фильмах как "Пьяный мастер" (Zui quan, 1978), "Шанхайские рыцари" (Shanghai Knights, 2003), "Вокруг света за 80 дней" (Around The World in 80 Days, 2004) и других. Мастер восточных единоборств Джеки Чан занимает второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров в мире (61 млн долларов).