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Выставка с рукописями, фотографиями и личными вещами Таривердиева откроется в Музее Глинки

Культура
2 сентября, 0:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Основная часть экспозиции построена на семи акцентах - режиссерах, с которыми работал композитор
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Микаэл Таривердиев

Микаэл Таривердиев

© Фото Н. и А.Агеевых /Фотохроника ТАСС/

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Выставка, посвященная 85-летию со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева "От первого мгновения до последнего" откроется в Центральном музее музыкальной культуры имени Глинки в Москве.

Как рассказала ТАСС вдова композитора Вера Таривердиева, нынешняя выставка - уже третья, которую она готовит вместе с музеем Глинки. "Для нас музей Глинки - родное место, здесь проходит первый тур Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, и это уже третья наша совместная выставка. Большая часть того, что присутствует на выставке - наша жизнь, наш дом, который, я надеюсь, со временем тоже станет частью музея Глинки", - сказала Таривердиева.

В этом году выставка будет сосредоточена на работах композитора в кинематографе. "Открывается выставка самой старой афишей дебюта Микаэла Леоновича, который состоялся в 1948 году в Театре оперы и балета имени Палиашвили в Тбилиси. Это уникальная афиша, и я очень горжусь, что она сохранилась в нашем доме, так как даже в музее театра этой афиши нет", - сказала вдова.

По ее словам, основная часть экспозиции построена на семи акцентах - режиссерах, с которыми работал композитор. Это Михаил Калик, Павел Арсенов, Вениамин Дорман, Татьяна Леонова, Эльдар Рязанов, Виктор Титов и Сергей Урсуляк. Также на выставке будут представлены рукописи композитора, фотоработы, его фотоаппарат, телескоп, карта звездного неба и другие личные вещи.

С музыкой

После торжественной церемонии открытия посетителей выставки ждет концерт в Прокофьевском зале музея. В вечере примут участие вокалистки Ольга Дзусова и Татьяна Куинджи, пианист Алексей Гориболь, органистка Екатерина Мельникова и другие. В программе - музыка Таривердиева из кинофильмов "До свидания, мальчики!", "Человек идет за солнцем", "Прощай", "Судьба резидента", "Ольга Сергеевна", "Семнадцать мгновений весны", а также хоральные прелюдии из цикла "10 хоральных прелюдий. Подражание старым мастерам", вокальный цикл на стихи Леонида Мартынова и две песни на стихи Марины Цветаевой.

О композиторе

Микаэл Таривердиев (1931-1996) - советский, российский композитор, автор музыки более чем к 130 кино- и телефильмам. Композитор вошел в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого большого числа премий за киномузыку.

Кроме того, Таривердиев создал музыку к ряду спектаклей, а также более 100 песен и романсов, несколько балетов и опер, камерные вокальные циклы, симфонию и другие произведения.

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