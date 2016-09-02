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Марк Захаров представит в "Ленкоме" премьеру спектакля "День опричника"

Культура
2 сентября, 1:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова
"День опричника" включит и фрагменты из других произведений Владимира Сорокина, в частности, эпизоды из романа "Теллурия"
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МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Юбилейный, 90-й по счету, сезон Московский театр "Ленком" открывает  спектаклем "Вальпургиева ночь" в постановке своего художественного руководителя, народного артиста СССР Марка Захарова. Следующей новой работой знаменитого режиссера станет "День опричника" по Владимиру Сорокину, премьера которого состоится в конце ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Собеседник агентства рассказал, что прежде чем поднять занавес нового сезона, в театре проведут традиционный после летнего "антракта" сбор труппы, который выпал на знаменательный для "Ленкома" день. "Сегодня исполнилось бы 90 лет великому русскому актеру Евгению Павловичу Леонову, значительная часть творческой жизни которого прошла в "Ленкоме", - напомнили в пресс-службе.

На сборе труппы будут названы новые лауреаты внутренней ленкомовской премии, ежегодно присуждаемой Международным театральным фондом имени Евгения Леонова. Победители уже известны. В их числе - Александр Збруев и Елена Шанина, отмеченные за роли в спектакле "Князь" в постановке Константина Богомолова, а также Виктор Раков и Алла Юганова, занятые в спектакле для детей "Тайна заколдованного принца" в постановке Сергея Дьячковского.

В новом сезоне режиссер Сергей Дьячковский представит следующий спектакль для семейного просмотра. Он создается по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" и будет называться "Странный народ эти взрослые". Премьера состоится в октябре, информировали в пресс-службе.

Выпуск нового спектакля Марка Захарова намечен на конец ноября. Как ранее в интервью ТАСС рассказал сам режиссер, "День опричника" включит и фрагменты из других произведений Владимира Сорокина, в частности, эпизоды из романа "Теллурия". Исполнителями ролей выступят Виктор Раков, Александра Захарова, Сергей Степанченко, Дмитрий Певцов, Виктор Вержбицкий, Татьяна Кравченко и большая группа молодежи.

Важным событием юбилейного сезона "Ленкома" станет сам юбилей. Торжественное празднование 90-летия театра состоится 31 января 2017 года, сообщили в пресс-службе.

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