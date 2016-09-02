Мединский: господдержку в 2016 году получили 23 дебютных фильма

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Государственная поддержка в 2016 году была предоставлена 23 дебютным фильмам, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на лекции в школе во Владивостоке.

"В этом году господдержку получили 23 фильма в формате дебютного кино", - сказал министр. Говоря о состоянии индустрии в целом, он отметил, что ее уровень снизился по сравнению с советским периодом.

"Мы потеряли не только нашего зрителя, но и значительную часть киноиндустрии. Потеряли киностудию, кинопроизводство в советских масштабах было потеряно. Сейчас коммерческий кинопрокат сохраняется только в крупных городах. Если мы уйдем в райцентр, там ничего нет", - сказал Мединский.

Также, по его словам, на состояние киноиндустрии серьезно повлияло развитие широкополосного интернета. Тем не менее, потенциал в этой сфере есть. "Кадры у нас есть, люди у нас талантливые. Начато с этого года восстановление районной сети кинотеатров. Кинотеатр может получить субсидию на приобретение современного оборудования", - сказал Мединский.

Владивосток стал одним из первых регионов, которые вводят дотирование кинопроизводства, добавил он. Если в город приезжает кинокомпания и снимает здесь кино, им возвращается часть затрат.