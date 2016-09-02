Министерство культуры переработало проект музея на Соловках после замечаний ЮНЕСКО

Янукович пожаловался в украинскую полицию на генпрокурора ЛуценкоМеждународная панорама 2 сентября, 13:39
Исполком ФГР: Трефилов продолжит работу в женской сборной РФ по гандболуСпорт 2 сентября, 13:37
Самедов: Черчесов постоянно говорит футболистам, что они лучшие, и это всем приятноСпорт 2 сентября, 13:36
Досрочное голосование на выборах в Госдуму проходит в 33 регионах РоссииПолитика 2 сентября, 13:31
Военные начали восстанавливать электроснабжение в затронутом паводком в Приморье поселкеАрмия и ОПК 2 сентября, 13:26
Екатеринбург окутал смог из-за природных пожаровНовости Урала 2 сентября, 13:26
Реактор на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС прошел испытания на 100% мощностиНовости Урала 2 сентября, 13:24
Памфилова извинилась перед якутским кандидатом за неверные слова о подписях покойниковПолитика 2 сентября, 13:17
Спрос уральских туристов на отдых в Болгарии за год увеличился на 250%Новости Урала 2 сентября, 13:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры переработало проект нового музейного комплекса на Соловках, чтобы показать готовность к сотрудничеству с экспертами ЮНЕСКО, сообщил в интервью ТАСС на Владивостокском экономическом форуме (ВЭФ) министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Претензии ЮНЕСКО и экспертов, которые приезжали, искренне считаю несколько надуманными. Наш проект музея на Соловках прошел все необходимые общественные и государственные стадии согласований и обсуждений. Тем не менее, чтобы показать нашу готовность к сотрудничеству, мы существенно переработали проект, уменьшив его высотность на треть, и выразили готовность рассмотреть дополнительные замечания по фасадным решениям и прочее. Ожидаем, что в этот раз эксперты займут более объективную позицию", - сказал Мединский.
После своей поездки на Соловки министр 24 августа сообщил ТАСС, что сейчас ведомство ведет строительство нового здания музея вне стен монастыря, изначально был утвержден вариант здания в три этажа. "Площадку выбрали не на пригорке, а наоборот - сильно притопленную, чтобы строение издалека не бросалось в глаза, - рассказал тогда Мединский. - По фасаду музей планируется оформить в том же стиле, что и монастырские стены, сложенные из крупных камней. Словом, внешним обликом здание никак не нарушит сложившийся ансамбль монастыря".
"К сожалению, сегодня работы заморожены", - посетовал он.