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Министерство культуры переработало проект музея на Соловках после замечаний ЮНЕСКО

Культура
2 сентября, 13:37 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
По словам Владимира Мединского, высотность проекта был уменьшен на треть, кроме того Минкульт готов рассмотреть дополнительные замечания по фасадным решениям
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры переработало проект нового музейного комплекса на Соловках, чтобы показать готовность к сотрудничеству с экспертами ЮНЕСКО, сообщил в интервью ТАСС на Владивостокском экономическом форуме (ВЭФ) министр культуры РФ Владимир Мединский.

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"Претензии ЮНЕСКО и экспертов, которые приезжали, искренне считаю несколько надуманными. Наш проект музея на Соловках прошел все необходимые общественные и государственные стадии согласований и обсуждений. Тем не менее, чтобы показать нашу готовность к сотрудничеству, мы существенно переработали проект, уменьшив его высотность на треть, и выразили готовность рассмотреть дополнительные замечания по фасадным решениям и прочее. Ожидаем, что в этот раз эксперты займут более объективную позицию", - сказал Мединский.

После своей поездки на Соловки министр 24 августа сообщил ТАСС, что сейчас ведомство ведет строительство нового здания музея вне стен монастыря, изначально был утвержден вариант здания в три этажа. "Площадку выбрали не на пригорке, а наоборот - сильно притопленную, чтобы строение издалека не бросалось в глаза, - рассказал тогда Мединский. - По фасаду музей планируется оформить в том же стиле, что и монастырские стены, сложенные из крупных камней. Словом, внешним обликом здание никак не нарушит сложившийся ансамбль монастыря".

"К сожалению, сегодня работы заморожены", - посетовал он.

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