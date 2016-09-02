Возвращение Борна и девять жизней Ефремова: что смотреть в кино на выходных

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Мария Токмашева/. Главное событие предстоящих киновыходных – возвращение Мэтта Деймона к роли Джейсона Борна. Но найдутся фильмы и для тех, кто не любит сагу о бывшем агенте ЦРУ, – от женских комедий до семейного фильма про кота, разговаривающего голосом Михаила Ефремова. Что можно посмотреть в кинотеатрах – в материале ТАСС.

"Джейсон Борн", режиссер Пол Гринграсс

В новую часть популярной франшизы вернулся и исполнитель главной роли Мэтт Дэймон, и режиссер Пол Гринграсс, снимавший "Превосходство Борна" и "Ультиматум Борна". В нынешней части, которую не стали отягощать дополнительными названиями, а вынесли в заголовок только имя агента, Гринграсс не только дает зрителю достаточное количество экшена (что у режиссера всегда неплохо получается), но и пытается привнести в историю о Борне актуальные темы тотальной слежки и всеобщего проникновения социальных сетей (это уже удается Гринграссу хуже). Дэймон, как и всегда, хорош в роли Борна, но в этот раз достойную конкуренцию ему составляет Алисия Викандер, которая играет молодую и амбициозную сотрудницу ЦРУ Хезер Ли.

"Девять жизней", режиссер Барри Зонненфельд

Симпатичная семейная комедия о нерадивых родителях и непростой жизни домашних питомцев. Главный герой – миллиардер Том Бренд, который только и делает, что работает на износ. Дома он практически не бывает, а о дне рождения дочери вспоминает в последний момент. Хорошо хоть, помнит, что дочь хотела получить в подарок кота. Недолго думая, Том отправляется в ближайший магазин и покупает Мистера Пушистые Штаны. До дома герой, правда, так и не доезжает: Бренд попадает в аварию, причем так, что приходит после нее в себя уже в теле того самого Мистера Пушистые Штаны. Коту предстоит проникнуть в дом мистера Бренда и вернуть расположение семейства. В оригинальной версии Тома Бренда и, соответственно, кота озвучивает Кевин Спейси, в российском дубляже Мистер Пушистые Штаны говорит голосом Михаила Ефремова, что даже взрослых заставляет смеяться над этой в целом простой комедией.

"Очень плохие мамочки", режиссеры Джон Лукас и Скотт Мур

Вторая режиссерская работа сценаристов "Мальчишника в Вегасе" Джона Лукаса и Скотта Мура, как понятно из названия, рассчитана на женскую аудиторию, которая тоже любит развлекаться – порой даже похлеще суровых мужских компаний. Набившие руку на "Мальчишниках" сценаристы работают в свойственной им манере, что обеспечивает "Очень плохим мамочках" множество курьезных ситуаций и забавных диалогов, пусть и несколько с сексистским оттенком.

"Девятая жизнь Луи Дракса", режиссер Александр Ажа

Очередной триллер от режиссера "Зеркал" и "У холмов есть глаза" Александра Ажа рассказывает о психологе Аллане Паскале, который пытается проникнуть в подсознание находящегося в коме мальчика Луи Дракса. Детективная история, в которой Паскаль стремится найти виновника произошедшей с мальчиком трагедии, превращается в мистический триллер, где стираются границы между реальностью и вымыслом.

"Хроники мстителя", режиссер Кристиан Сесма

Классический боевик с низким бюджетом, без участия звезд, но с громким словом "мститель" в заглавии в надежде привлечь в кинотеатры поклонников вселенной Marvel. Хотя и здесь есть команда так называемых спецагентов, которые постоянно участвуют в спецоперациях, драках и перестрелках, с учетом небольшого бюджета фильма не совсем плохо поставленных.

"Все о мужчинах", режиссер Михаил Жерневский, Леонид Марголин

Очередное комедийное высказывание отечественных кинематографистов о гендерных стереотипах с Дмитрием Нагиевым, Игорем Верником и Сергеем Белоголовцевым в главных ролях. Среди продюсеров – Михаил Галустян, без которого не обходятся отечественные комедии определенного качества. "Все о мужчинах" возвращает зрителя в, казалось бы, уже забытую стилистику фильмов компании Enjoy Movies с легким тяготением к фильмам и диалогам "Квартета И".

"Тэли и Толи", режиссер Александр Амиров

Тэли и Толи – это две деревни, первая – грузинская, вторая – осетинская, их разделяет река и граница, но сами жители между собой дружили и дружат на протяжении многих лет. Привычный уклад жизни, правда, нарушается с появлением странного канадца, который приехал, чтобы получить наследство от своих предков. Единственное условие для получения наследства – канадец должен жениться на осетинской девушке, в которую, как выясняется, уже долгое время влюблен сосед из грузинской деревни.

"Жизнь на вулкане", режиссер Джанфранко Панноне

Неигровая лента, снятая в Италии, к документалистике которой проснулся интерес после победы Джанфранко Рози на Венецианском, а затем и на Берлинском кинофестивалях. "Жизнь на вулкане" снята скромнее "Священной окружной" и "Моря в огне", но, как и эти картины, рассказывает о жизни обычных людей в предлагаемых обстоятельствах. Герои ленты Панноне живут у подножья Везувия. Мария занимается флористикой, Маттео – современным искусством, Йоле – католическая певица. Каждый из них в своем творчестве вдохновляется великим вулканом, который может проснуться в любую минуту.