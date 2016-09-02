СМИ: Бэнкси и участник группы Massive Attack - один и тот же человек

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Журналист британской газеты Daily Mail Крейг Уилльямс заявил, что под псевдонимом Бэнкси скрывается участник популярной музыкальной группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Об этом сообщается на сайте издания.

При этом Уилльямс допускает, что граффити Бэнкси - это коллективное творчество художников. "А что если это не один человек, как все думают? Что если Бэнкси - это группа людей, которые рисуют по всему миру?" - пишет журналист.

Как отмечается в публикации, журналист изучил маршруты туров Massive Attack за 12 лет. Он выяснил, что именно за этот период времени граффити Бэнкси появлялись именно в городах туров группы.

По сообщению Daily Mail, Дель Ная создает граффити с 80-х годов.

Ранее ученые Лондонского университета королевы Марии использовали технологии географического профилирования, обычно применяемые для поиска опасных преступников, чтобы раскрыть личность таинственного уличного художника. По информации издания The Independent, исследователи сопоставили места, где появлялись его граффити, с адресами, которые могут быть связаны с неким Робином Каннингемом. В 2008 году британские СМИ называли его предполагаемым Бэнкси.

Бэнкси никогда официально не появлялся на публике и свое настоящее имя до сих пор не раскрывает. Художник работает в крупнейших мегаполисах мира. Его произведения с сильным социальным звучанием уходят с молотка на ведущих аукционах за сотни тысяч долларов.