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Актриса Лариса Удовиченко получила золотого льва на кинофестивале в Оренбурге

Культура
2 сентября, 16:49 UTC+3 ОРЕНБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Вълкова
Накануне золотого льва получил в Оренбурге народный артист России Сергей Безруков
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Лариса Удовиченко

Лариса Удовиченко

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Народная артистка России Лариса Удовиченко получила в пятницу статуэтку "Золотого сарматского льва" на Девятом международном кинофестивале "Восток & Запад. Классика и Авангард" в Оренбурге, передает корреспондент ТАСС.

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Специальный приз кинофестиваля "За вклад в киноискусство" вручила актрисе президент фестиваля Татьяна Воронецкая на церемонии закрытия кинофестиваля. "Мне ветер нашептал, что мне сегодня должны вручить какой-то приз, я подумала - только не за вклад. Не знаю, за что его вручили", - пошутила со сцены Удовиченко, которая была членом жюри кинофестиваля.

В предыдущие годы приз получали народный артист РСФСР режиссер Сергей Никоненко, российский режиссер Александр Митта, польский режиссер Кшиштоф Занусси, аниматор Гарри Бардин и др. Накануне золотого льва получил в Оренбурге народный артист России Сергей Безруков.

Кинофестиваль проходил в Оренбурге с 27 августа по 2 сентября, в основном международном конкурсе были представлены 10 картин, 9 из которых ни разу не показывались в России. Столько же фильмов участвовали в конкурсе российского кино "Сплетенные параллели". Также в рамках фестиваля прошел показ специальной детской программы и ретроспективная программа классиков северного кино.

За девять лет существования фестиваля "Восток & Запад" его участниками стали кинематографисты из более чем 50 стран. Кинофестиваль проводится совместно Министерством культуры РФ, правительством Оренбургской области и кинокомпанией "Россфильм".

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