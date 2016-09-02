Мединский: три российских региона введут "скидку" для кинокомпаний

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Приморский край, Калининградская и Астраханская области введут со следующего года так называемую "скидку" для кинокомпаний, которые снимают кино в этих регионах, заявил ТАСС министр культуры Владимир Мединский.
Финансовые льготы, в частности, возврат налога на добавленную стоимость (НДС) для кинокомпаний, продукция которых увеличивает туристическую привлекательность региона, широко распространены в международной практике.
"Международный опыт показывает, что люди хотят быть в тех местах, где снимается кино. Эти места становятся достопримечательностями", - сказал Мединский,
Министр напомнил про трилогию "Властелин колец", которая снималась в Новой Зеландии и дала мощный импульс развитию туризма в этой стране, а также туристическое паломничество к зданию в Риге, где снимался эпизод фильма "Семнадцать мгновений весны" про самоубийство профессора Плейшнера. Декорации для фильма Андрея Прошкина "Орда", построенные в виде древнего города Сарай-Бату, стали туристической достопримечательностью в Астраханской области.
Министерство культуры в последние годы неоднократно предлагало ввести возврат НДС для компаний, продукция которых увеличивает туристическую привлекательность региона, однако Министерство финансов выступает против.
Три региона планируют заложить по 20 млн рублей в региональных бюджетах на компенсацию затрат кинокомпаний. Эти льготы распространятся как на российские, так и на зарубежные кинокомпании. "Все города мира борются за то, чтобы в них снималось кино, дают всевозможные льготы - от бесплатной инфраструктуры до прямого возврата НДС", - сказал Мединский.
Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.