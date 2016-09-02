Латвийский фильм "Я здесь" получил сразу четыре приза на кинофестивале в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Латвийский фильм "Я здесь" получил сразу четыре приза на Девятом международном кинофестивале "Восток & Запад. Классика и Авангард", церемония закрытия прошла в пятницу в Оренбурге.

Фильм режиссера Ренарса Вимбы о 17-летней жительнице далекой латвийской деревни получил призы международного конкурса за лучший фильм, лучшую женскую роль, спецприз генерального спонсора фестиваля и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России "Слон".

"Это совсем неожиданно и серьезно, я очень счастлив и благодарен за эти призы", - сказал Вимба, выходя на сцену в четвертый раз за призами. "Я принципиально не ждал наград, это не имеет смысла - можно разочароваться", - добавил он в разговоре с журналистами.

Лучшим режиссером в зарубежном конкурсе стал польский режиссер триллера "Красный паук" Марцин Кошалька, приз за лучшую мужскую роль получил актер Эмир Хаджихафизбегович (Босния и Герцеговина), снявшийся в главной роли в фильме "Таковы правила" хорватского режиссера Огнена Свиличича. Лучшим фильмом российского конкурса стала комедия "Огни большой деревни", снятая при поддержке Министерства культуры РФ молодым режиссером Ильей Учителем, сыном известного режиссера Алексея Учителя. Для Ильи комедия стала дебютом в полнометражном кино. На церемонии закрытия фестиваля австрийский продюсер Файт Хайдушка, который был председателем жюри международного конкурса фестиваля, получил статуэтку "Золотого сарматского льва" за вклад в киноискусство.

Кинофестиваль проходил в Оренбурге с 27 августа по 2 сентября, в основном международном конкурсе были представлены 10 картин, девять из которых ни разу не показывались в России. Столько же фильмов участвовали в конкурсе российского кино "Сплетенные параллели", также в рамках фестиваля прошел показ специальной детской программы и ретроспективная программа классиков северного кино. Определяли победителей два жюри международного и российского конкурсов. За девять лет существования фестиваля "Восток & Запад" его участниками стали кинематографисты из более чем 50 стран мира.