Премьера спектакля "Стена" по роману Мединского с успехом прошла во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Стена" по одноименному роману министра культуры РФ Владимира Мединского состоялась во Владивостоке в театре имени Горького в первый день работы Восточного экономического форума (ВЭФ). Режиссером постановки исторической хроники, основанной на реальных событиях, стал художественный руководитель театра, народный артист России Ефим Звеняцкий.

Премьера собрала полный зал зрителей и сорвала десятиминутные овации. "Впервые в жизни я хотел остановить аплодисменты и сделал вот так (скрещивает поднятые над головой руки - прим. ТАСС). Мне вдруг из зала закричали: "Нет!" И аплодисменты продолжались", - поделился впечатлениями режиссер Ефим Звеняцкий.

Он рассказал, что во время работы над постановкой самым важным и сложным для него оказалось выдержать психологию факта. "Патриотизм, любовь к государственности - для меня это и есть цель, которую я преследовал, эмоции - это и есть предмет театра, в котором мы служим", - заметил Звеняцкий в беседе с журналистами. Как сообщили ТАСС в театре, билеты на ближайшие показы спектакля "Стена" уже распроданы.

Для министра культуры постановка спектакля по его же книге стала неожиданностью, рассказал он ТАСС. Приключенческий роман для молодежи "Стена", основанный на реальных исторических событиях, которые происходили в России в XVII веке, Мединский написал в 2011 году. Работа над книгой велась около пяти лет.

По словам Мединского, он знал, что спектакль готовится, но никакого участия в работе над ним не принимал. Глава Минкультуры добавил, что если после просмотра спектакля у зрителей возникнет больше желания почитать об истории России, то можно считать, что он "свою скромную задачу выполнил". Кстати, Мединский стал первым министром культуры РФ, который посетил театр имени Горького во Владивостоке.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.