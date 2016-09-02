Олимпиада-80 и интерактивные кувшинки: что смотреть в музеях на выходных

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Светлана Янкина/. Перед открытием нового выставочного сезона в московских музеях имеет смысл посмотреть те выставки, которые вот-вот завершат работу. Еще раз убедиться в безграничности возможностей можно на выставке "Единомышленники" в музее "Гараж", побывать в закрытой до недавнего времени усадьбе Голицыных на "Доме впечатлений" ГМИИ им. А.С. Пушкина и основательно подготовиться к Дню города на выставке "Азбука музея: от А до Я" в Музее Москвы.

"Единомышленники". Музей "Гараж". До 9 сентября

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Так в музее назвали творческую группу из четырех человек с различными ограничениями по здоровью. Евгения Ляпина, Елизавета Морозова, Полина Синева и Елена Федосеева сделали выставку вместе с кураторами "Гаража". При этом они не только помогали отбирать произведения мировых звезд современного искусства из московских частных коллекций, но и написали свои к ним комментарии. Среди них — ассамбляж Роберта Раушенберга "Излишек «Цветов дорожных знаков»", эффектная световая инсталляция "Без названия" Джейсона Роудса, работа Джеймса Таррела "По воле воображения", масштабный холст "Заклейменная" Дженни Савиль, а также произведения Маурицио Каттелана, Энтони Гормли, Синди Шерман и Нео Рауха.

Идти стоит за первыми именами, которых практически не показывают на временных выставках, не говоря уже о том, что их почти нет в государственных собраниях, а также просто потому, что такая профессионально-любительская коллаборация случается впервые.

"Дом впечатлений". ГМИИ им. А.С. Пушкина. До 30 сентября

Развернуть Криста Зоммерер и Лоран Миньонно. Водный сад, 2004. Интерактивная инсталляция © ГМИИ имени Пушкина Криста Зоммерер и Лоран Миньонно. Водный сад, 2004. Интерактивная инсталляция © ГМИИ имени Пушкина

Не так давно в музее появился отдел кино и медиаискусства, им заведует Ольга Шишко, на счету которой немало связанных с видеоартом проектов: от программ в рамках ММКФ до сотрудничества с Питером Гринуэем. Со зданием усадьбы Голицыных, откуда не так давно съехал Институт философии, связано большое будущее. После реставрации туда переедут полотна импрессионистов и постимпрессионистов, а пока что там можно увидеть работы классиков видеоарта: Брюса Наумана, Билла Виолы и Моны Хатум, которые сопровождают работы их российских коллег, в том числе Ирины Наховой и Татьяны Ахметгалиевой. Кстати, одна из инсталляций, "Водный сад" Кристы Зоммер и Лорана Миньонно, отсылает к полотну Клода Моне "Кувшинки", причем здесь они реагируют на приближение зрителя.

"Азбука музея". Музей Москвы. До 13 ноября

Развернуть Экпозиция выставки Азбука музея:от А до Я © Музей Москвы Экпозиция выставки Азбука музея:от А до Я © Музей Москвы

Чем жила Москва с момента своего основания и даже раньше, можно увидеть на выставке "Азбука музея: от А до Я". Несмотря на школьное название, никакого занудства, одно веселье от рассматривания 2 тыс. экспонатов, от счетов из ресторанов, модной одежды XIX века, советских елочных игрушек, колонки для воды и факела с летней Олимпиады-80. Авторы проекта выбирали московские темы, исходя из букв алфавита, например "Д" — двор, "М" — метро, "Н" — Наполеон, "П" — планы и карты, и развивали их с помощью предметов из своей коллекции. Взбодрившись в разделе "Й" — это "йод", медицина, где можно увидеть исторические фотографии московских больниц, жутковатый по нынешним временам аппарат для переливания крови и милые таблетницы, можно перейти в "Е" — "еду" и успокоиться от созерцания ресторанных меню XIX века и рецептов из первой поваренной книги.