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В Москву на фестиваль в Цирке Никулина приехали 135 артистов из разных стран

Культура
2 сентября, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Фестиваль продлится до 5 сентября, будут вручены девять призов: три "бронзовых слона", три "серебряных слона" и три "золотых". Также предусмотрены три приза для самых юных артистов
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© Сергей Виноградов/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сто тридцать пять артистов из более чем 12 стран примут участие в XV Московском международном молодежном фестивале-конкурсе циркового искусства, посвященном 95-летию со дня рождения Юрия Никулина. Об этом на пресс-конференции сообщил Максим Никулин, генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, где в пятницу открывается смотр.

"Пятнадцать лет - уже срок. Уже можно говорить о том, что фестиваль серьезно состоялся. Рождение этого фестиваля проходило непросто, в основном, с материальной точки зрения: мы до последнего не знали, поддержит ли нас Министерство культуры. В итоге мы закрывали дефицит собственными средствами. С точки зрения техники же проблем не было никаких", - сказал Никулин.

Он отметил, что всего на фестиваль прибыли 135 артистов из более чем 12 стран. "Это самое большое количество участников за все годы фестиваля. Мне было интересно увидеть участников с Украины - с этой страной связано мое детство, и то, что они приехали, говорит о том, что творческий контакт не прекращается. Это очень приятно", - сказал Никулин.

В 2016 году в фестивале примут участие артисты из Франции, Германии, Италии, Испании, Венгрии, Китая, Эфиопии, Румынии, Монголии, США, Украины, Белоруссии, Казахстана и России. В рамках конкурса вручат девять призов: три "бронзовых слона", три "серебряных слона" и три "золотых". Также предусмотрены три приза для самых юных артистов.

Фестиваль продлится до 5 сентября в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня города Москвы. Основные цели смотра - поддержка достижений отечественного и зарубежного циркового искусства и поощрение молодых артистов.

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