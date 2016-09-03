Фестиваль молодой драматургии "Любимовка" открывается в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Фестиваль молодой драматургии "Любимовка" открывается в субботу в московском Театре.doc. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

"Фестиваль откроется 3 сентября в 15:00 на основной сцене Театра.doc читкой пьесы автора из Излучинска Олега Колосова "Неодушевленная Галина номер два". Всего вниманию публики будет представлено 37 пьес начинающих и уже известных драматургов", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В афише нынешнего смотра много новых авторов - из Волгограда, Екатеринбурга, Харькова, Троицка и других городов. На нынешней "Любимовке" изменился принцип формирования внеконкурсной программы, которую теперь составляет определенный куратор. В этом году им стала арт- директор Центра им. Вс. Мейерхольда Елена Ковальская. Во внеконкурсном блоке состоятся читки пьес Павла Пряжкой, Нины Беленицкой, Константина Стешика и Валерия Печейкина.

Также на "Любимовке", как и в последние два года, пройдет серия мастер-классов и лекций в рамках образовательной программы "Драматург плюс". Выступят, в частности, профессор Эдинбургского университета, драматург Никола Маккартни, российский драматург Люба Стрижак и специально приехавший из Грузии драматург и режиссер Зураб Кикодзе, работавший с Резо Габриадзе.

Фестиваль молодой драматургии "Любимовка" был придуман 27 лет назад. Пьесы начинающих авторов на фестивале оценивают профессиональные театральные деятели. В свое время именно на "Любимовке" были представлены первые работы Михаила Угарова, Алексея Слаповского, Ивана Вырыпаева, Василия Сигарева, братьев Пресняковых и других ныне известных драматургов и режиссеров.