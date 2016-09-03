Театр имени Вахтангова успешно дебютировал в Уфе

УФА, 3 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр имени Вахтангова, возглавляемый известным режиссером Римасом Туминасом, успешно дебютировал в минувшую пятницу в Уфе. Впервые приехав на гастроли в столицу Башкирии, труппа открыла выступления своим "Евгением Онегиным".

Начался спектакль с приветственных речей. "Поздравляю всех с приездом Вахтанговского театра", - сказала, обращаясь к зрителям, министр культуры Башкирии Амина Шафикова. Она напомнила, что в прошлом году в рамках федеральной программы "Большие гастроли" в Уфе побывала "Мастерская Петра Фоменко". "В нынешнем году мы впервые принимаем легендарный Вахтанговский театр. Это историческое событие", - отметила министр под аплодисменты зала.

Выступления вахтанговской труппы продлятся до 10 сентября. За это время будут показаны восемь лучших спектаклей репертуара: "Евгений Онегин" (сцены из романа Пушкина), "Дядя Ваня" Чехова, "Анна Каренина" (хореографический спектакль по роману Толстого), "Посвящение Еве" Шмитта, "Дядюшкин сон" Достоевского, "Медея" Ануя, "Крик лангусты" Марелла, "Ревнивая к себе самой" де Молина.

В общей сложности будет дано 15 представлений, которые пройдут на двух сценических площадках - в Государственном академическом русском драматическом театре Республики Башкортостан и в Уфимском государственном татарском театре "Нур". В гастрольных спектаклях примут участие 140 вахтанговцев, многие из которых также проведут творческие встречи, мастер-классы, семинары. Кроме того, в Уфу прибыла фотовыставка "Театр Вахтангова. Прошлое и настоящее", развернутая в фойе Русского драматического театра Республики Башкортостан.