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Международный кинофестиваль "Край света" станет и театральным

Культура
3 сентября, 5:45 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Изменится и акцент программы фильмов, сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Край света", который 9 сентября начнет свою работу в Южно-Сахалинске, станет и театральным. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

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"Мы изменили форму этого фестиваля. Он сейчас театра и кино. Приглашаем большее количество артистов театра с постановкой спектаклей, с массовым охватом наших городов и поселков", - сказал губернатор, комментируя решения властей об изменении руководства фестиваля.

"Край света" - хороший фестиваль, но нам бы хотелось от него несколько других, скажем, волн. С тем, чтобы они дошли до муниципалитетов, наших поселков, отдаленных городов. Чтобы фильмы просмотрела не только группа осведомленных лиц. Хотим, чтобы это был праздник для всей области", - пояснил Кожемяко.

По его словам, изменится и акцент программы фильмов. "Мы сейчас задействуем потенциал сахалинских режиссеров, которые приближены к реальным условиям нашей жизни", - отметил Кожемяко.

Ранее сообщалось, что в этом году поменялась команда фестиваля. Алексей Агранович покинул пост генерального продюсера фестиваля, который он занимал последние четыре года. Вместе с ним ушла и вся прежняя команда. В этом году программным директором кинофестиваля станет Александра Жукова-Шмырова, сопредседателем организационного комитета - Сергей Новожилов.

VI сахалинский международный кинофестиваль "Край света" состоится с 9 по 17 сентября. Помимо основного конкурса, в рамках фестиваля пройдут внеконкурсные и информационные программы, специальные показы, мастер-классы и дискуссии, спектакли и выставки, концерты и творческие вечера. За последние годы фестиваль "Край света" стал одним из крупнейших и авторитетных на территории России смотров, в программу которого входили как отечественные, так и зарубежные - в особенности азиатские - ленты. Так, в прошлом году жители Сахалина смогли увидеть новинки российского фестивального кинематографа - "Тряпичный союз" Михаила Местецкого, "Чайки" Эллы Манжеевой, "Про любовь" Анны Меликян, а также фильмы из программы Каннского, Берлинского, Венецианского кинофестивалей.

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