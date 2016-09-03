Юбилейный гала-концерт Лианы Исакадзе завершит международный фестиваль "Ночные серенады"

ТБИЛИСИ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Юбилейный гала-концерт, посвященный 70-летию выдающейся скрипачки Лианы Исакадзе, завершит 8-й международный фестиваль "Ночные серенады". Этот музыкальный форум стартовал в Грузии 27 августа и проходил на разных площадках - в причерноморских курортах Батуми и Анаклия, а завершающие дни проходят в Тбилиси.

В министерстве культуры Грузии сообщили, что в гала-концерте, который состоится 4 сентября вечером в Тбилисском государственном театре оперы и балета, примут участие сама Лиана Исакадзе, знаменитый камерный ансамбль "Виртуозы", Темер Личели (фортепиано), Сергей Бабаян (фортепиано), Виктор Третьяков (скрипка), Наталья Лихопой (скрипка), Владимир Тарасов (драм). За дирижерским пультом будут Лиана Исакадзе и Цезарь Альварес (Испания).

Первые два дня (27 и 28 августа) "Ночные серенады" принимал батумский отель Hilton, а 30 августа участники фестиваля выступали перед публикой в причерноморском курорте Анаклия. Со 2 сентября "Ночные серенады" перебрались в столицу Грузии - в пятницу музыканты предстали перед слушателями в тбилисским отеле "The Biltmore Hotel", а в субботу вечером концерт пройдет на сцене Государственного драматического театра имени Шота Руставели. Также будет представлена первая серия документального фильма о Лиане Исакадзе (режиссер Александр Вахтангов).

Юбилей проживающей в последние годы в Германии Исакадзе отмечали во всем мире на протяжении всего 2016 года - концерты прошли в разных странах и продолжатся до конца года.

Уроженка Грузии Лиана Исакадзе признана одной из выдающихся исполнительниц современности. Окончив обычную музыкальную школу, в 9 лет она уже выступала с симфоническим оркестром, а год спустя состоялся ее первый сольный концерт в Тбилиси. Вскоре молодой скрипачке покоряются престижные музыкальные конкурсы в Москве, Париже, Хельсинки. Как дирижер Исакадзе начала выступать в 1981 году, когда она была приглашена в Государственный камерный оркестр Грузии в качестве художественного руководителя и главного дирижера. Ей присвоены почетные звания народной артистки СССР и народной артистки Грузии. Знаменитая скрипачка является организатором и вдохновителем множества музыкальных фестивалей в разных странах, среди них: "Ночные серенады" (Грузия, Германия), "Музыканты шутят" (Тбилиси, Москва), "Фестиваль искусств" в Боржоми, "Фестиваль Лианы Исакадзе" в Вене и Лихтенштейне.