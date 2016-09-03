Композитор Крутой: Сочи придают другую энергетику конкурсу "Новая волна"

СОЧИ, 3 сентября. /ТАСС/. Основатель международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" Игорь Крутой считает, что переезд фестиваля из латвийской Юрмалы на российский курорт Сочи придал конкурсу новую энергетику. Об этом продюсер конкурса сказал сегодня журналистам.

Конкурс "Новая волна" с 2002 по 2014 годы проводился в Юрмале. Пятнадцатый конкурс откроется вечером в Сочи. Одной из причин переезда фестиваля стал введенный латвийскими властями запрет на посещение территории страны российским артистам, в числе которых певцы Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов.

"У нас хороший осадок остался. В принципе, чтобы понять, с кем жил, надо разойтись. И у нас нет ничего отрицательного, мы сохранили дружбу с Раймондом Паулсом", - сказал Крутой. По его мнению, в Юрмале "был несколько другой конкурс, там была немного другая атмосфера, немного другая энергетика".

Одним из соучредителей первых конкурсов "Новая волна" был известный латышский композитор Раймонд Паулс. По словам Крутого, после переезда конкурса в РФ общение с ним не прекращалось, хотя продюсер конкурса и признал, что не приглашал коллегу на конкурс в Сочи. " Я думаю, что он бы и не поехал", - сказал Крутой.

В этом году в конкурсе принимают участие исполнители из Белоруссии, Болгарии, Грузии, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Украины, Хорватии и Эстонии. Россию представляют солисты Денис Соколов, Ясения и группа N.E.V.A.

В состав жюри ежегодно входят наиболее известные артисты и музыканты из России и других стран. Выступления участников и конкурсантов пройдут с 3 по 9 сентября на территории сочинского Морского вокзала в специально построенном концертном зале New Wave Hаll.