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Импресарио Джерри Хеллер, стоявший у истоков гангста-рэпа, умер в США

Культура
3 сентября, 21:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Хеллер начинал карьеру еще в 1960-х и работал с группой Pink Floyd и аранжировщиком Марвином Гэем
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© AP Photo/Jim Cooper

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Музыкальный импресарио Джерри Хеллер, который способствовал популяризации направления гангста-рэп, скоропостижно скончался в штате Калифорния. Ему было 75 лет. Эту информацию подтвердил сегодня агентству Associated Press (AP) двоюродный брат покойного Гэри Боллен.

Он не уточнил обстоятельства и причины смерти. Однако новостной ресурс TMZ информировал, что Хеллеру стало плохо, когда он в минувшую пятницу ехал на машине в округе Вентура. Импресарио на скорости врезался в микроавтобус и был позднее госпитализирован с тяжелыми травмами.

Хеллер начинал карьеру еще в 1960-х и работал с такими звездами, как группа Pink Floyd и аранжировщик Марвин Гэй. Однако подлинная слава к импресарио пришла в 1988 году, когда он совместно с рэпером Eazy-E основал студию звукозаписи Ruthless Records. Ее первой работой стал альбом Straight Outta Compton группы N.W.A. из Комптона (штат Калифорния), признанной основателем гангста-рэпа. Это направление дало начало целому движению в современной музыке на Западном побережье США.

История взлета N.W.A. к славе и падения отражена в фильме "Голос улиц" (Straight Outta Compton), который номинировался в этом году на кинопремию "Оскар" и завоевал более двадцати наград различных киносмотров. В состав группы входили в том числе Ice Cube и Dr. Dre, которые позднее неоднократно обвиняли Хеллера в беззастенчивой эксплуатации и присвоении львиной доли доходов коллектива. Импресарио, в свою очередь, подал иск в суд на продюсеров фильма "Голос улиц", потребовав $110 млн за то, что его образ в ленте был выписан слишком критически.

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