Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Венеции показали отреставрированного "Сталкера"

Культура
4 сентября, 0:34 UTC+3 ВЕНЕЦИЯ /Корр. ТАСС, Алексей Букалов
Картина вошла в специальную ретроспективную программу "Венецианская классика"
Материал из 1 страницы
© EPA/ETTORE FERRARI

ВЕНЕЦИЯ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Показ отреставрированной копии фильма 1979 года Андрея Тарковского "Сталкер" состоялся в субботу на 73-м Венецианском кинофестивале. Картина вошла в специальную ретроспективную программу "Венецианская классика".

Как отмечают критики, лента по мотивам повести "Пикник на обочине" братьев Стругацких стала одним из символов мирового кинематографа. Один из его элементов вошел в официальную заставку фестиваля, которая демонстрируется перед каждым показом.

Смотрите также
Никита Михалков и Марчелло Мастроянни, 1987 год
Фильм Никиты Михалкова "Очи черные" вошел в программу "Венецианская классика"

Картина была отреставрирована на киностудии "Мосфильм" и привезена в Венецию при поддержке фонда продвижения культуры и кинематографии "Открытый мир". Как в беседе с корреспондентом ТАСС сказала его глава Елена Романова, "Венецианский кинофестиваль - престижная площадка, на которой фильмы получают вторую жизнь и часто переосмысливаются". "Открытый мир" давно сотрудничает с Венецианским кинофестивалем и уже привозил отреставрированные российские фильмы: картину Алексея Германа "Мой друг Иван Лапшин" и "Я шагаю по Москве" Георгия Данелии.

Директор концерна "Мосфильм" режиссер Карен Шахназаров отметил, что реставрация - процесс длительный и дорогостоящий. "Мы очень рады, что таким образом нам удается придать картинам новую жизнь, это показатель наших технических возможностей", - сказал он.

Программа "Венецианская классика", в которую входят шедевры мирового кино, является конкурсной. Лучший фильм выбирает жюри из студентов кинематографических вузов. В этом году в нее также вошла картина "Очи черные" (1987) Никиты Михалкова с Марчелло Мастроянни.

Смотрите также

На Венецианском кинофестивале впервые показали сериал
Новый фильм Тома Форда показали на 73-м Венецианском кинофестивале
Венецианский кинофестиваль начался с церемонии вручения почетного "Золотого льва"

Смотрите также
Соня Бергамаско
Опрос: выбери лучшее платье церемонии открытия Венецианского кинофестиваля

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Италия Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Пара из России заняла призовое пятое место на ЧМ по танго в Аргентине
15
II Биеннале уличного искусства "Артмоссфера"
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты FINA по допинг-контролю подали в отставку из-за допуска россиян до ОИ-2016
2
При крушении судна у берегов Антальи пострадала россиянка
3
Шесть чеченских спортсменов-олимпийцев награждены автомобилями марки Mercedes
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Легойда: РПЦ не "жаждет крови" ловца покемонов Соколовского
6
На Украине начались масштабные сборы резервистов
7
В Венеции показали отреставрированного "Сталкера"
Темы дня
Реклама