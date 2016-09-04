В Венеции показали отреставрированного "Сталкера"

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ВЕНЕЦИЯ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Показ отреставрированной копии фильма 1979 года Андрея Тарковского "Сталкер" состоялся в субботу на 73-м Венецианском кинофестивале. Картина вошла в специальную ретроспективную программу "Венецианская классика".
Как отмечают критики, лента по мотивам повести "Пикник на обочине" братьев Стругацких стала одним из символов мирового кинематографа. Один из его элементов вошел в официальную заставку фестиваля, которая демонстрируется перед каждым показом.
Картина была отреставрирована на киностудии "Мосфильм" и привезена в Венецию при поддержке фонда продвижения культуры и кинематографии "Открытый мир". Как в беседе с корреспондентом ТАСС сказала его глава Елена Романова, "Венецианский кинофестиваль - престижная площадка, на которой фильмы получают вторую жизнь и часто переосмысливаются". "Открытый мир" давно сотрудничает с Венецианским кинофестивалем и уже привозил отреставрированные российские фильмы: картину Алексея Германа "Мой друг Иван Лапшин" и "Я шагаю по Москве" Георгия Данелии.
Директор концерна "Мосфильм" режиссер Карен Шахназаров отметил, что реставрация - процесс длительный и дорогостоящий. "Мы очень рады, что таким образом нам удается придать картинам новую жизнь, это показатель наших технических возможностей", - сказал он.
Программа "Венецианская классика", в которую входят шедевры мирового кино, является конкурсной. Лучший фильм выбирает жюри из студентов кинематографических вузов. В этом году в нее также вошла картина "Очи черные" (1987) Никиты Михалкова с Марчелло Мастроянни.