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В Петербурге открыли памятник Сергею Довлатову

Культура
4 сентября, 14:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, сентября. /ТАСС
На церемонии присутствовали вдова и дочь писателя
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© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
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© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Открытие памятника писателю и журналисту Сергею Довлатову, которому 3 сентября исполнилось бы 75 лет, состоялось в воскресенье в Санкт-Петербурге. Как рассказал ТАСС советник губернатора города, глава телеканала "Санкт-Петербург" Сергей Боярский, выступивший одним из инициаторов установки монумента, на церемонии присутствовали вдова и дочь Довлатова.

"Я очень рад, что приехали (из США - прим. ТАСС) его вдова и дочь. На время церемонии даже расступились тучи, и выглянуло солнце. Получилось очень знаковое для Петербурга и очень доброе событие", - сказал Боярский.

До последнего времени были опасения, что установку не удастся согласовать к юбилею писателя. Это успели сделать в последний момент, но не все процедуры смогли юридически оформить, поэтому пока памятник открыт без фундамента и некоторых элементов. "Дверь (входящую в композицию - прим. ТАСС), рядом с которой стоит Довлатов, установим в течение месяца. Фундамент и обустройство территории будем делать по мере прохождения документов", - пояснил Боярский.

Монумент установлен на тротуаре у фасада дома 23 по улице Рубинштейна, где жил Довлатов. Автор скульптуры - Вячеслав Бухаев, средства на памятник выделил предприниматель Дмитрий Никитин. Пока место установки памятника окончательно в документах не зафиксировано. Ранее также рассматривался вариант его установки в сквере неподалеку - на углу Поварского переулка и Стремянной улицы или на Загородном проспекте.

Порядок установки мемориалов в Петербурге предусматривает, что со дня смерти человека, которому устанавливается памятник, должно пройти не менее 30 лет. Однако губернатор вправе подписать документ об установке в порядке исключения, как это уже было с памятной доской на доме писателя на улице Рубинштейна несколько лет назад. В начале текущей недели такое согласование губернатора Георгия Полтавченко было получено. Для этого было собрано порядка 10 тыс. подписей горожан.

"День Д"

В честь 75-летия со дня рождения писателя в Петербурге со 2 сентября проходит фестиваль "День Д", который включает ретроспективу документальных фильмов о Довлатове, квесты и экскурсии по довлатовским местам, выставки фотографий, открытые чтения и вечера воспоминаний, театральные постановки и другие мероприятия.

Сергей Довлатов (1941-1990) родился в Уфе, куда были эвакуированы его родители. В 1944 году семья вернулась в Ленинград. В 1978 году Довлатов эмигрировал в США, умер писатель в Нью-Йорке. Среди наиболее известных книг Довлатова - "Чемодан", "Зона: Записки надзирателя", "Соло на ундервуде", "Заповедник".

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