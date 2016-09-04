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Глава Башкирии поблагодарил Театр Вахтангова "за высокое искусство"

Культура
4 сентября, 22:28 UTC+3 УФА корр. ТАСС, Ольга Свистунова
"Ваши спектакли потрясают и заставляют о многом задуматься", - сказал Хамитов, обращаясь к вахтанговцам
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Актеры Сергей Маковецкий (Онегин) и Вильма Кутавичюте (Татьяна) в спектакле "Евгений Онегин"

Актеры Сергей Маковецкий (Онегин) и Вильма Кутавичюте (Татьяна) в спектакле "Евгений Онегин"

© ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац

УФА, 4 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Глава Башкирии Рустам Хамитов поблагодарил в воскресенье впервые гастролирующий в Уфе Московский академический театр имени Вахтангова "за высокое искусство". Об этом глава Башкирии лично сказал артистам после окончания спектакля "Анна Каренина", представляющего собой хореографическую версию романа Льва Толстого.

Два вечера подряд - в субботу и в воскресенье - Рустам Хамитов смотрел спектакли вахтанговцев. Сначала это был пушкинский "Евгений Онегин" в постановке художественного руководителя вахтанговцев Римаса Туминаса. В воскресенье - "Анна Каренина" в постановке хореографа Анжелики Холиной. Вместе с главой Башкирии в "походе" в Вахтанговский театр приняли участие многие члены кабинета министров республики.

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"Ваши спектакли потрясают и заставляют о многом задуматься", - сказал Хамитов, обращаясь к вахтанговцам. Он назвал приезд в Уфу Вахтанговского театра "большим праздником для всей Башкирии". "Вы делаете нас другими. Спасибо вам за высокое искусство", - заключил глава Башкирии.

Московский академический театр имени Вахтангова впервые прибыл в Уфу в рамках федеральной программы "Большие гастроли-2016". Выступления прославленной труппы открылись 2 сентября и продлятся до 10 сентября. В гастрольной афише восемь лучших спектаклей репертуара: "Евгений Онегин" (сцены из романа Пушкина), "Дядя Ваня" Чехова, "Анна Каренина" (хореографический спектакль по роману Толстого), "Посвящение Еве" Шмитта, "Дядюшкин сон" Достоевского, "Медея" Ануя, "Крик лангусты" Марелла, "Ревнивая к себе самой" де Молина.

В общей сложности будет дано 15 представлений, которые пройдут на двух сценических площадках - в Государственном академическом русском драматическом театре Республики Башкортостан и в Уфимском государственном татарском театре "Нур". В гастрольных спектаклях примут участие 140 вахтанговцев, многие из которых также проведут творческие встречи, мастер-классы, семинары. Кроме того, в Уфу прибыла фотовыставка "Театр Вахтангова. Прошлое и настоящее", развернутая в фойе Русского драматического театра Республики Башкортостан.

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