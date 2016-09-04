В Магасе установят памятник классику ингушской литературы Идрису Базоркину

МАГАС, 4 сентября. /Корр. ТАСС/. Памятник классику ингушской литературы Идрису Базоркину установят в столице Ингушетии городе Магас, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Скоро в Магасе появится еще одна достопримечательность - величественный монумент классику ингушской литературы, известному писателю, поэту, драматургу, автору бессмертного романа-эпопеи "Из тьмы веков" Идрису Базоркину", - отметили в пресс-службе, уточнив, что памятник решили установить в столичном парке, строительство которого начнется до конца сентября.

В воскресенье глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров осмотрел в 15-м микрорайоне территорию, где на 17 га будет заложен этот парк. Замминистра строительства Лида Плиева сообщила главе региона, что на территории парка на внебюджетные средства инвесторы предлагают построить большой фонтан, ресторан национальных блюд, летнее кафе, амфитеатр с кинозалом и ряд других объектов досуга.

Идрис Базоркин (1910-1993 гг.) - общественно-политический деятель, классик ингушской литературы. Он был делегатом от чечено-ингушской писательской организации на первом съезде советских писателей. Перу Базоркина принадлежит целый ряд сборников стихов, более 100 литературных произведений. Но его главным трудом стал вышедший в 1968 году роман-эпопея "Из тьмы веков".