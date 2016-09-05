Российские актеры театра, кино и эстрады посетили авиабазу Хмеймим в Сирии

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ЛАТАКИЯ /Сирия/, 5 сентября. /ТАСС/. Двадцать актеров театра, кино и эстрады посетили российских военных со словами благодарности и поддержки на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
"Сегодня мы с коллегами приехали, чтобы подарить пару минут радости тем, кто выполняет свой долг в Сирии. Это наша главная задача", - обозначил цель визита известный певец Вадим Казаченко.
"Чувство гордости за нашу страну, за наших военнослужащих просто переполняет, у нас сегодня есть возможность сказать это лично. Артисты во все времена поддерживали свою армию, с войны пошли агитбригады, и мы чувствуем себя частью этой агитбригады. Мы поднимаем боевой дух, и песни сегодня подобраны соответствующие", - также рассказали экс-солист группы "На-на" Владимир Левкин и его супруга Марина.
Марина поделилась своими впечатлениями от "полевых условий" пребывания на базе: "Мы прожили один день с нашими военными, попробовали, чем их кормят, какой у них распорядок дня". Левкин поблагодарил Минобороны за приглашение и отметил: "Мы всегда пожалуйста, мы только "за". Непередаваемые ощущения, мы так гордимся родиной". Ребята пожелали всем военным "вернуться домой".
Вел концерт киноактер Алексей Огурцов. "Вы сами видите, как реагирует публика, как реагируют ребята. По их глазам можно понять, что мы им нужны". "Они защищают наше отчество, и это самое главное. И поэтому нам нужно приезжать к ним, поддерживать и помогать. Это наш ратный труд", - сказал он.
"Если ты настоящий гражданин, ты должен поддерживать армию, поддерживать ребят, которые выполняют сложнейшие задачи. Ребята должны понимать, что они не одни, мы с ними. Внимание всего мира приковано сюда", - заявил режиссер и сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский.
Актеры Алексей Дмитриев, Владимир Сычев, Яна Поплавская и все, с кем довелось общаться журналистам, говорят о том, что готовы вновь и вновь приезжать сюда и "отдавать часть своей души", чтобы лишь немного помочь российским военным в выполнении профессионального долга.