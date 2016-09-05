Российские актеры театра, кино и эстрады посетили авиабазу Хмеймим в Сирии

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 5 сентября. /ТАСС/. Двадцать актеров театра, кино и эстрады посетили российских военных со словами благодарности и поддержки на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Главная задача

"Сегодня мы с коллегами приехали, чтобы подарить пару минут радости тем, кто выполняет свой долг в Сирии. Это наша главная задача", - обозначил цель визита известный певец Вадим Казаченко.

"Чувство гордости за нашу страну, за наших военнослужащих просто переполняет, у нас сегодня есть возможность сказать это лично. Артисты во все времена поддерживали свою армию, с войны пошли агитбригады, и мы чувствуем себя частью этой агитбригады. Мы поднимаем боевой дух, и песни сегодня подобраны соответствующие", - также рассказали экс-солист группы "На-на" Владимир Левкин и его супруга Марина.

Марина поделилась своими впечатлениями от "полевых условий" пребывания на базе: "Мы прожили один день с нашими военными, попробовали, чем их кормят, какой у них распорядок дня". Левкин поблагодарил Минобороны за приглашение и отметил: "Мы всегда пожалуйста, мы только "за". Непередаваемые ощущения, мы так гордимся родиной". Ребята пожелали всем военным "вернуться домой".

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Вел концерт киноактер Алексей Огурцов. "Вы сами видите, как реагирует публика, как реагируют ребята. По их глазам можно понять, что мы им нужны". "Они защищают наше отчество, и это самое главное. И поэтому нам нужно приезжать к ним, поддерживать и помогать. Это наш ратный труд", - сказал он.

"Если ты настоящий гражданин, ты должен поддерживать армию, поддерживать ребят, которые выполняют сложнейшие задачи. Ребята должны понимать, что они не одни, мы с ними. Внимание всего мира приковано сюда", - заявил режиссер и сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский.

Актеры Алексей Дмитриев, Владимир Сычев, Яна Поплавская и все, с кем довелось общаться журналистам, говорят о том, что готовы вновь и вновь приезжать сюда и "отдавать часть своей души", чтобы лишь немного помочь российским военным в выполнении профессионального долга.