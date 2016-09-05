Хабенский и Ламберт приступили к съемкам в фильме о восстании в лагере смерти Собибор

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Актеры Константин Хабенский и Кристофер Ламберт приступили к съемкам в картине "Легенда о побеге", основанной на реальных событиях, произошедших в годы Второй мировой войны в нацистском лагере смерти Собибор на территории Польши. Об этом ТАСС сообщили в понедельник прокатчики ленты.

"Идея проекта возникла у министра культуры РФ Владимира Мединского, ее поддержали продюсеры Эльмира Айнулова и Наталия Дорошкевич ("Герой"), - отметили прокатчики. - Сценарий к киноленте написал Александр Адабашьян ("Неоконченная пьеса для механического пианино", "Пять вечеров", "Солнечный удар"), в качестве режиссера приглашен Андрей Малюков ("Мы из будущего", "Матч", "Грозовые ворота", "Диверсант"). В основу фильма положена книга Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие".

"Нас вдохновила личность Александра Печерского, который смог противостоять нацистской машине смерти, организовать единственное успешное восстание в концлагере за всю историю Второй мировой, - привели в компании слова продюсеров фильма. - Как ни парадоксально, но на Западе о восстании в Собиборе и его руководителе создано множество фильмов и книг, а в России об этой героической странице истории практически не знают".

Согласно сюжету, лейтенанту советской армии Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, всего за три недели удалось вместе с группой советских военнопленных спланировать и осуществить восстание заключенных из разных европейских стран.

Главную роль в ленте исполнит Константин Хабенский (фильмы "Географ глобус пропил", "Ночной дозор", сериал "Метод"). Коменданта Собибора, обершарфюрера СС Карла Френцеля сыграет французский актер Кристофер Ламберт, известный по голливудским лентам "Сицилиец", "Смертельная битва" и сериалу "Горец". В других ролях - российская актриса Мария Кожевникова, европейские актеры Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Михалина Ольшанска, Вольфганг Черни, Филипп Рейнхардт и многие другие.

Основные съемки пройдут в Литве, где были выстроены декорации концлагеря по чертежам, сделанным участниками археологических раскопок в Собиборе. Создатели планируют выпустить фильм весной 2017 года, прокатчиком картины станет компания "Каропрокат".