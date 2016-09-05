Хабенский и Ламберт приступили к съемкам в фильме о восстании в лагере смерти Собибор

Ущерб сельскому хозяйству Приморья от паводка уже составил 367 млн рублейПроисшествия 5 сентября, 11:49
Первая партия Ми-38 для Минобороны России будет состоять из 10-20 машинАрмия и ОПК 5 сентября, 11:42
Прокуратура ХМАО проводит проверку по факту массового отравления детей в школе-интернатеНовости Урала 5 сентября, 11:40
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"Международная панорама 5 сентября, 11:26
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йогеПолитика 5 сентября, 11:21
Первый день каждого месяца назначен днем оказания помощи семьям погибших сотрудников МЧСОбщество 5 сентября, 11:19
Четыре палубных "Аллигатора" начнут испытания до конца 2016 годаАрмия и ОПК 5 сентября, 11:18
"Вертолеты России" поставят заказчикам в 2016 году около 200 машинАрмия и ОПК 5 сентября, 11:14
Томские ученые создали первый в РФ радиофармпрепарат для обнаружения сторожевых лимфоузловСибирь 5 сентября, 11:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Актеры Константин Хабенский и Кристофер Ламберт приступили к съемкам в картине "Легенда о побеге", основанной на реальных событиях, произошедших в годы Второй мировой войны в нацистском лагере смерти Собибор на территории Польши. Об этом ТАСС сообщили в понедельник прокатчики ленты.
"Идея проекта возникла у министра культуры РФ Владимира Мединского, ее поддержали продюсеры Эльмира Айнулова и Наталия Дорошкевич ("Герой"), - отметили прокатчики. - Сценарий к киноленте написал Александр Адабашьян ("Неоконченная пьеса для механического пианино", "Пять вечеров", "Солнечный удар"), в качестве режиссера приглашен Андрей Малюков ("Мы из будущего", "Матч", "Грозовые ворота", "Диверсант"). В основу фильма положена книга Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие".
"Нас вдохновила личность Александра Печерского, который смог противостоять нацистской машине смерти, организовать единственное успешное восстание в концлагере за всю историю Второй мировой, - привели в компании слова продюсеров фильма. - Как ни парадоксально, но на Западе о восстании в Собиборе и его руководителе создано множество фильмов и книг, а в России об этой героической странице истории практически не знают".
Согласно сюжету, лейтенанту советской армии Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, всего за три недели удалось вместе с группой советских военнопленных спланировать и осуществить восстание заключенных из разных европейских стран.
Главную роль в ленте исполнит Константин Хабенский (фильмы "Географ глобус пропил", "Ночной дозор", сериал "Метод"). Коменданта Собибора, обершарфюрера СС Карла Френцеля сыграет французский актер Кристофер Ламберт, известный по голливудским лентам "Сицилиец", "Смертельная битва" и сериалу "Горец". В других ролях - российская актриса Мария Кожевникова, европейские актеры Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Михалина Ольшанска, Вольфганг Черни, Филипп Рейнхардт и многие другие.
Основные съемки пройдут в Литве, где были выстроены декорации концлагеря по чертежам, сделанным участниками археологических раскопок в Собиборе. Создатели планируют выпустить фильм весной 2017 года, прокатчиком картины станет компания "Каропрокат".