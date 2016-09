The Show Must Go On: факты и легенды из жизни Фредди Меркьюри

5 сентября 2016 г. исполняется 70 лет со дня рождения британского музыканта, автора песен и вокалиста легендарной группы Queen Фредди Меркьюри. Количество поклонников творчества группы можно сравнить с населением небольшой страны, а имя Меркьюри известно почти каждому.

Он был автором таких хитов группы, как Seven Seas of Rhye, Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Crazy Little Thing Called Love и другие, а также занимался сольным творчеством. В 2008 году журнал Rolling Stone поставил его на 18-е место в списке "100 величайших вокалистов всех времен по версии журнала Rolling Stone".

К юбилею со дня рождения певца ТАСС собрал десять интересных фактов из его жизни.

Фредди Меркьюри. Биография.

Видео предоставлено: Freddie Mercury Solo, BrianMayCom, chipo312009 WandererAwake, Queen Official (все Youtube).