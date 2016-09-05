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В честь певца Фредди Меркьюри назван астероид

Культура
5 сентября, 12:06 UTC+3
Центр малых планет присвоил это название в честь 70-летия вокалиста Queen
Материал из 1 страницы
© Rogers/Express/Getty Images

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. В честь певца Фредди Меркьюри, которому в понедельник исполнилось бы 70 лет, назван астероид. 

Астероид 17473 был открыт в 1991 году - в год смерти музыканта, пишет электронная версия газеты The Telegraph.

"Я рад сообщить, что Центр малых планет присвоил астероиду 17473, открытому в 1991 году, имя Фредди", - заявил гитарист группы Queen Брайан Мэй.

Небесное тело находится в Главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера и имеет в поперечнике около 3,2 км. Увидеть его с Земли можно лишь в телескоп.

Представляя документ о наименовании астероида, Джоел Паркер из Юго-западного исследовательского института (США) заявил, что название одобрено Международным астрономическим союзом, таким образом, "небесное тело официально называется "17473 Фреддимеркьюри" (17473 Freddiemercury), и это название будет отражено в любых научных документах".

Отмечается, что "запоминающиеся голос и диапазон вокала являются отличительной чертой исполнения Меркьюри, и он по праву считается одним из величайших рок-исполнителей в истории".

Меркьюри скончался в возрасте 45 лет в 1991 году от бронхиальной пневмонии, развившейся на фоне СПИДа.

ТАСС

Биография Фредди Меркьюри

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