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Ушла из жизни поэтесса Новелла Матвеева

Культура
5 сентября, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Она умерла на своей даче, которая находится недалеко от Химок
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. На 82-м году жизни скончалась поэтесса, бард, драматург и литературовед Новелла Матвеева. Об этом ТАСС сообщил заместитель главного редактора "Литературной газеты" Леонид Колпаков.

"Мы только что получили очень печальное известие - скончалась Новелла Николаевна Матвеева. Это произошло вчера на ее даче недалеко от Химок. Ей был 81 год", - сказал Колпаков, добавив, что пока информации о месте и времени похорон нет.

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