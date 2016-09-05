Ушла из жизни поэтесса Новелла Матвеева

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. На 82-м году жизни скончалась поэтесса, бард, драматург и литературовед Новелла Матвеева. Об этом ТАСС сообщил заместитель главного редактора "Литературной газеты" Леонид Колпаков.

"Мы только что получили очень печальное известие - скончалась Новелла Николаевна Матвеева. Это произошло вчера на ее даче недалеко от Химок. Ей был 81 год", - сказал Колпаков, добавив, что пока информации о месте и времени похорон нет.