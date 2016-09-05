ГМИИ им. Пушкина запустил прогулки по музею в виртуальной реальности

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина запустил прогулки по своим зданиям и экспозициям в виртуальной реальности с помощью специальных очков. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора ГМИИ им. А. С. Пушкина Владимир Определенов.

"К этому проекту мы шли много лет - начиная съемкой экспонатов и заканчивая историей по программированию. Мы, наконец, соединили ключевые технологии, которые актуальны сегодня - виртуальные туры, мобильные аудиогиды, и подошли к настоящему использованию виртуальной реальности", - сказал он.

Чтобы в ней оказаться, потребуются специальные очки, по принципу действия похожие на диаскоп, с той разницей, что в диаскоп закладывались слайды, а здесь необходимо поместить в очки свой смартфон с загруженным сайтом virtual.arts-museum.ru. В скором времени устройство начнет продаваться в музее, в том числе в интернет-магазине и, по словам Определенова, оно не будет стоить очень дорого.

Кроме того, сайтом можно пользоваться и без очков, в режиме виртуальных прогулок - пользователи смогут осмотреть залы, изучить интерьеры в мельчайших подробностях и, конечно, сами экспонаты и при желании тут же поделиться ими в своих аккаунтах в соцсетях. В будущем обещают делать съемку временных выставок, а пока что можно посмотреть экспозицию Отдела личных коллекций, которая сейчас закрыта для публики в связи со строительством Музейного городка - здание используется для хранения экспонатов. Кроме того, посетители виртуального музея смогут увидеть то, каким ГМИИ станет к 2023 году, когда будут построены и реконструированы здания в рамках создания Музейного городка.

"Его панораму можно видеть с высоты птичьего полета, потом мы дополним видами с разных точек - от галереи, от храма Христа Спасителя, чтобы можно было увидеть, что мы строим и как это будет выглядеть в сложившейся среде", - сказал заместитель директора ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Уже доступны виртуальные панорамы экспозиций главного здания, через месяц станут доступны прогулки по Галерее искусств стран Европы и Америки, Отделу личных коллекций, Учебно-художественному музею им. И. В. Цветаева и Мемориальной квартире Святослава Рихтера.