Уникальный полет покажут гимнасты из КНДР на фестивале "Идол" в Москве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Артисты из 15 стран примут участие во Всемирном фестивале циркового искусства "Идол", который пройдет в Большом московском государственном цирке (БМГЦ) на проспекте Вернадского с 8 по 11 сентября. В частности, гимнасты из КНДР представят уникальный номер, в ходе которого исполнят пять сальто-мортале, рассказал на пресс-конференции директор БМГЦ Эдгард Запашный.

"В прошлом году артисты из Северной Кореи впервые приехали в Москву на фестиваль "Идол". В этом году Северная Корея привезла уникальный воздушный полет - артисты единственные в мире исполняют пять сальто-мортале", - рассказал Запашный. Ведущими предстоящего фестиваля "Идол" станут Эдгард Запашный и актриса Кристина Асмус.

Директор БМГЦ сообщил, что в этом году формат фестиваля остался прежним - участников будет судить жюри, состоящее из трех частей. "Профессиональное жюри вручит победителю статуэтку в виде золотого "Идола", жюри СМИ - "золотой манеж", зрители - "золотой зрительный зал". Еще ни разу за три года существования фестиваля ни один артист не получил Гран-при, собрав все три золота. Так что интрига сохраняется", - добавил Запашный.

Одним из участников фестиваля станет дрессировщик хищников Виталий Смолянец с аттракционом "Империя львиц". "Виталий - настоящий герой. Он спас человеку жизнь на автотрассе, получил тяжелейшую травму и нашел в себе силы выйти на манеж", - отметил директор БМГЦ. Виталий Смолянец - единственный дрессировщик, выходящий на манеж на протезах. Спасая жизнь человеку, попавшему в аварию, он лишился обеих ног, но уже через год снова вышел на манеж.

Актер, телеведущий Александр Олешко презентовал музею циркового искусства свою коллекцию раритетных плакатов советского цирка. Эта выставка расположится в фойе цирка на проспекте Вернадского. "С детства собирал цирковые плакаты. Я все это бережно собираю не для себя, а делюсь с музеем циркового искусства. Откуда такая любовь к цирку? Дело в том, что я с отличием закончил эстрадно-цирковое училище", - рассказал Олешко.

После пресс-конференции на Алее звезд в Московском цирке на проспекте Вернадского открыли две новые звезды - народному артисту СССР Вилену Головко и дрессировщику тигров, основателю знаменитой династии Михаилу Багдасарову.

О фестивале Церемония открытия фестиваля состоится 8 сентября, 9 и 10 сентября - конкурсные дни, 11 сентября - гала-концерт и церемония награждения победителей. До 16 сентября будут идти шоу победителей. В этом году режиссер фестиваля худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный решил, что главной темой декора "Идола" будут цветы. Всемирный фестиваль "Идол" организован Российской государственной цирковой компанией и Большим московским цирком при поддержке Министерства культуры РФ.