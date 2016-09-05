Are you the champion? Насколько хорошо вы разбираетесь в творчестве Queen

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5 сентября 2016 г. исполняется 70 лет со дня рождения вокалиста легендарной группы Queen Фредди Меркьюри. Несмотря на то, что Меркьюри умер в ноябре 1991 года, у группы до сих пор остались сотни миллионов поклонников. Критики считают классикой рока такие песни группы, как Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, Innuendo, The Show Must Go On, Radio Ga Ga, I Want to Break Free, A Kind of Magic.
Широкую известность за новаторство в области спецэффектов и монтажа получили в свое время и видеоклипы Queen .
ТАСС предлагает вам вспомнить один из хитов легендарной группы, а также проверить, насколько хорошо вы помните творчество рок-коллектива
Видео: Eagle Rock/Youtube.
The Show Must Go On: факты и легенды из жизни Фредди Меркьюри