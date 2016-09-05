Выставка Франсиско Гойи пройдет в ГМИИ им. А. С. Пушкина в 2018 году

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Выставку испанского художника Франсиско Гойи из собрания Музея Прадо планирует показать Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в 2018 году. Об этом журналистам сообщила директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак.

"Мы запланировали на начало 2018 года выставку Гойи. Это большая работа, и я предвкушаю этот момент. И в начале 2019 года, это будет юбилейный год Прадо - 200 лет, этот год откроется выставкой в Прадо из нашей коллекции, что само по себе для нас очень важно", - сказала она.

Известно, что в Испанию из России отправятся 35 картин импрессионистов и постимпрессионистов.

Также в музее прорабатывается возможность показа выставки Эль Греко. Вместе с тем, обсуждавшийся ранее показ работ Леонардо да Винчи в Москве не состоится.