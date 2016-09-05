Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выставка Франсиско Гойи пройдет в ГМИИ им. А. С. Пушкина в 2018 году

Культура
5 сентября, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Также в музее прорабатывается возможность показа выставки Эль Греко
Материал из 1 страницы
© EPA/JUANJO MARTIN

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Выставку испанского художника Франсиско Гойи из собрания Музея Прадо планирует показать Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в 2018 году. Об этом журналистам сообщила директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак.

Смотрите также

ГМИИ им. Пушкина запустил прогулки по музею в виртуальной реальности
Произведения на выставке Рафаэля в ГМИИ застрахованы почти на полмиллиарда евро

"Мы запланировали на начало 2018 года выставку Гойи. Это большая работа, и я предвкушаю этот момент. И в начале 2019 года, это будет юбилейный год Прадо - 200 лет, этот год откроется выставкой в Прадо из нашей коллекции, что само по себе для нас очень важно", - сказала она.

Известно, что в Испанию из России отправятся 35 картин импрессионистов и постимпрессионистов.

Также в музее прорабатывается возможность показа выставки Эль Греко. Вместе с тем, обсуждавшийся ранее показ работ Леонардо да Винчи в Москве не состоится.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
В Петербурге открыли памятник Сергею Довлатову
8
Пара из России заняла призовое пятое место на ЧМ по танго в Аргентине
15
II Биеннале уличного искусства "Артмоссфера"
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
2
Источник: в деле о даче взятки экс-руководству Коми могут появиться новые фигуранты
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Путин: справедливая цена на нефть может быть чуть выше, чем сейчас
5
Комитет Европарламента проголосовал за отмену виз для граждан Грузии и Косова
6
Путин: альтернативы нормандского формата нет, но встречи должны улучшать ситуацию
7
Глава "Т Плюс" и совладелец "Реновы" задержаны по подозрению в даче многомиллионной взятки
Темы дня
Реклама