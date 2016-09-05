Камень в основание нового здания в комплексе ГМИИ заложат 9 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Камень в основание нового здания в будущем "Музейном городке" - депозитария с открытым хранением и выставочным пространством, заложат 9 сентября. Об этом журналистам сообщила директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак.

"Это один из самых важных этапов, потому что это строительство связано с появлением тех зданий, без которых этот квартал бессмыслен и будущая жизнь музея невозможна - это депозитарий с открытым хранением, новое выставочное пространство", - сказала она.

Лошак уверена, что здание "с очень интересной архитектурой, исключительно современное по своим функциям, даст нам гигантские возможности для развития". Оно расположится за зданием Отдела личных коллекций.

В 2014 году победителем конкурса на разработку концепции ГМИИ им. А. С. Пушкина стало архитектурное бюро "Проект Меганом" Юрия Григоряна, который, по сути, стал руководителем проекта развития музейного квартала до 2020 года.

Реконструкция ГМИИ и его преобразование в "Музейный городок" проходит по поручению правительства РФ в рамках празднования 100-летия музея. На все юбилейные мероприятия, включая реконструкцию, организацию выставок и издание научных книг, было выделено 23 млрд руб., из них 22 млрд руб. - на строительство.

Реконструкция музея должна продлиться до 2018 года. План мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием 100-летия ГМИИ им. А. С. Пушкина, предусматривает создание комплекса "Музейного городка" и поэтапное развитие функций музея в отведенном квартале и на близлежащих территориях. Здесь, между Большим Знаменским переулком, улицами Знаменкой и Волхонкой, находятся более 20 памятников архитектуры, истории и культуры, а также сохранившиеся участки археологических культурных слоев старой Москвы XIV-XVIII веков, в том числе и Белого города.