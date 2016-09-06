Мировой и московской премьерами откроет сезон оркестр Светланова

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова (ГАСО) под руководством одного из лучших интерпретаторов современной музыки Владимира Юровского откроет новый сезон сразу двумя премьерами - мировой и московской. Концерт, который состоится в Большом зале Московской консерватории, посвящен памяти маэстро Светланова.

В программе вечера мировая премьера AGES современного классика Ефрема Подгайца. Как рассказал Владимир Юровский, это сочинение посвящено сразу двум художественным руководителям Госоркестра - Александру Гауку и Евгению Светланову, чьи инициалы зашифрованы в названии-монограмме.

Московской премьерой станет произведение Всеволода Задерацкого "Завод", написанное еще 80 лет назад, однако, по словам Юровского, "при жизни автора оно не игралось".

"В авангардном сочинении Задерацкого, созданном в 1935 году, запечатлены все ритмы и звуки работающего производственного предприятия - лязг металла, гул работающих станков, звук конвейера", - говорится в сообщении пресс-службы Московской филармонии.

Также в рамках концерта прозвучит Вторая симфония Сергея Прокофьева, выкованная, по словам самого композитора, "из стали и железа", и Четвертый концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Солист - Алексей Зуев, одержавший победу на "Фортепианной Олимпиаде" в Бад-Киссингене (Германия).

В следующий раз Владимир Юровский представит столичной публике мировую премьеру в октябре, когда коллектив будет праздновать 80 лет со дня основания.