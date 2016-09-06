Электротеатр Станиславский к новому сезону откроет фотовыставку и малую сцену

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Электротеатр Станиславский откроет новый сезон фотовыставкой своего штатного фотографа Олимпии Орловой под названием "Backstage. Взгляд из-за кулис". До этого пройдет традиционный после летнего антракта сбор труппы, на котором художественный руководитель Борис Юхананов озвучит планы на предстоящий творческий год, который, в частности, ознаменуется вводом в строй Малой сцены, сообщили ТАСС в пресс-службе Электротеатра.

Собеседник агентства рассказал, что Малая сцена представляет собой двухэтажное здание общей площадью 400 кв метров, с отдельным входом, многофункциональным фойе и залом-трансформером на 70 - 100 мест. Раньше на месте Малой сцены располагались производственные мастерские, построенные в 1940-х годах для нужд театра. Теперь эта территория превращена в полноценную сценическую площадку, предназначенную прежде всего для дебютов молодой режиссуры.

Откроется Малая сцена 22 сентября дебютным спектаклем Евгения Беднякова "Фантазии Фарятьева". В основе постановки - пьеса петербургского драматурга Аллы Соколовой, ставшая широко известной благодаря одноименному фильму Ильи Авербаха 1979 года с Андреем Мироновым и Мариной Нееловой в главных ролях. В спектакле заняты Алиса Дмитриева, Дарья Колпикова, Серафима Низовская, Наталья Павленкова и Дмитрий Чеботарев, играющий роль Фарятьева.

Следующей премьерой Малой сцены, которая состоится в октябре, будет режиссерский и композиторский дебют Александра Белоусова. Он выступит автором и постановщиком камерной оперы "Маниозис" по текстам Спинозы. В спектакле примут участие оперный певец Сергей Малинин, актриса "Гоголь-центра" Светлана Мамрешева, музыканты Владимир Горлинский и Кирилл Широков. Предполагается, что в течение сезона на Малой сцене будет выпущено более десяти дебютных спектаклей, информировали в пресс-службе.

На Основной сцене Электротеатра запланированы две большие премьеры. В ноябре покажут мольеровского "Тартюфа", режиссером которого станет Филипп Григорьян. На декабрь намечена премьера "Перед заходом" в постановке Владимира Космачевского.