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Американская компания купила права на прокат "Смешариков"

Культура
6 сентября, 10:12 UTC+3
Для зрителей США мультфильм будет транслироваться под названием Kikoriki
Материал из 1 страницы
Кадр из полнометражного мультипликационного фильма в формате 3D "Смешарики"

Кадр из полнометражного мультипликационного фильма в формате 3D "Смешарики"

© Юрий Белинский/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Американская компания Shout! Factory купила права на показ двух российских мультфильмов - "Смешарики. Легенда о золотом драконе" и "Смешарики. Начало".

Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

В американском кинопрокате мультфильм будет называться Kikoriki.

"Нам нравится мир "Смешариков". Это отличные комедии с по-настоящему интересными персонажами, мягкой сатирой и хорошей анимацией. Острые, динамичные сценарии для американского зрителя адаптировали ветераны анимации Голливуда",- заявил вице-президент Shout! Factory Джордан Филдз.

О мультфильме

"Смешарики" стали одним из самых популярных детских мультсериалов - причем не только в России, но и за рубежом. Сериал был показан в 16 странах, в том числе в Германии, Франции, США, Китае.

Первый полнометражный мультфильм о приключениях героев "Смешариков" вышел в российский прокат в декабре 2011 года и заработал более 270 млн рублей. В России и СНГ мультфильм посмотрели 1,3 млн зрителей.

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