Выход "Смешарики. Начало" в американский прокат запланирован на начало 2017 года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Выход первого полнометражного российского мультфильма о приключениях героев популярного мультсериала "Смешарики. Начало" в американский прокат запланирован на начало 2017 года.

Об этом ТАСС сообщил руководитель международного продвижения проекта "Смешарики" Диана Юринова.

"Смешарики" за границей

"Американская компания Shout! Factory приобрела показ "Смешарики. Начало" и "Смешарики. Легенда о золотом драконе". Релиз первого фильма запланирован на I квартал 2017 года. И компания Shout! Factory уже заинтересована в приобретении прав на третий фильм, который сейчас находится на стадии производства", - сказала она.

"Кроме сделки на Северную Америку мы совсем недавно заключили контракт с итальянской компанией на показ фильма "Смешарики. Начало". Также мы заключили сделку на все страны Ближнего Востока, там достаточно крупный кинопрокатчик, будет обширная рекламная кампания. Фильм в Сербии выйдет уже в самое ближайшее время, буквально на следующей неделе", - сообщила Юринова.

Перевод возможен

В свою очередь художественный руководитель проекта "Смешарики" Анатолий Прохоров отметил, что когда создатели проекта стали предлагать "Смешариков" за рубеж, то они "столкнулись с ощущением, что "Смешарики", конечно, очень русское название, и в разных странах переводят по-разному".

"Европейские дистрибьюторы в 2007 году придумали название "Кикорики", потому что для них суффикс "смешарики" от "шарики" - конечно, непонятен, но им известно "Рики-Тики-Тави", из этого "Рики" они исходили. В Америке укрепилось название "Гоугорики", то есть "Вперед, вперед, рики", а "рики" - это какие-то зверьки. В Китае сделали попытку перевести "Смешарики" как "смешные шарики", сейчас вроде бы это выглядит по-китайски как "Хахачоу", - рассказал ТАСС Прохоров.

Первый полнометражный мультфильм о приключениях героев популярного мультсериала - "Смешарики. Начало" - вышел в российский прокат в декабре 2011 года и заработал более 270 млн рублей. В России и других странах СНГ мультфильм посмотрели 1,3 млн зрителей.

В 2009 году главные авторы "Смешариков" - художественный руководитель проекта Анатолий Прохоров, главный художник Салават Шайхинуров и генеральный продюсер Илья Попов были удостоены Государственной премии в области культуры и искусства.