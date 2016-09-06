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Умер худрук театра им. Моссовета Павел Хомский

Культура
6 сентября, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Причиной смерти народного артиста РСФСР стала продолжительная болезнь
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Павел Хомский

Павел Хомский

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского академического театра имени Моссовета, народный артист РСФСР Павел Хомский скончался на 92-м году жизни.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра, где Хомский прослужил более 40 лет.

"Павел Осипович скончался сегодня в Москве после продолжительной болезни", - сказали в пресс-службе, добавив, что о времени прощания и похорон будет сообщено позднее.

Биография артиста

Павел Хомский родился в 1925 году в Москве. В июне 1941 года после окончания 8-го класса вступил в ряды Народного ополчения. В 1943 года со второго курса театрального института ушел на фронт. Воевал на Западном фронте, затем был откомандирован актером во фронтовой театр. После окончания Великой Отечественной войны продолжил учебу - окончил оперно-драматическую студию имени Станиславского и Государственный театральный институт (ГИТИС).

Профессиональную деятельность начал в 1947 году. Как актер и режиссер работал в Рижском театре русской драмы и Рижском ТЮЗе, потом руководил Ленинградским театром имени Ленинского комсомола. В 1965 году Хомский возглавил Московский ТЮЗ. А в 1973 году Юрий Завадский пригласил его в Театр имени Моссовета, где в ту пору играли Ростислав Плятт, Леонид Марков, Любовь Орлова, Вера Марецкая, Фаина Раневская, Георгий Жженов. В 1985 году Хомский стал режиссером этой звездной труппы, а с 2000 года - ее художественным руководителем.

С 1969 года Хомский преподавал в ГИТИСе, вел актерский курс. Среди его учеников - Ольга Остроумова, Михаил Филиппов, Юрий Еремин, Александр Абдулов, Станислав Садальский и другие известные мастера.

Всего на счету Хомского более 90 спектаклей, созданных за 67 лет творчества не только в разных театрах, но и в разных странах.

Хомский отмечен многими профессиональными наградами. В 2015 году он был удостоен Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Он награжден орденами Дружбы народов, Почета, "За заслуги перед Отечеством".

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