Мединский соболезнует родным и близким худрука театра им. Моссовета Павла Хомского

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования родным и близким художественного руководителя Театра им. Моссовета Павла Хомского, скончавшегося на 92-м году жизни после продолжительной болезни.

"Десятки постановок, многие из которых стали образцовыми для отечественной режиссуры, снискали признание в театральном мире. Наряду с классической драматургией, ему удавалось блестяще работать и с музыкальными спектаклями, неизменно собиравшими переполненные залы", - цитирует Мединского пресс-служба ведомства.

Глава Минкультуры отметил, что Хомский был не только известным режиссером и уважаемым педагогом, но и замечательным и отзывчивым человеком.

Прощание с художественным руководителем театра им. Моссовета Павлом Хомским состоится в театре 9 сентября. Похороны пройдут на Введенском кладбище в Москве.

Народный артист РСФСР Павел Хомский работал в театре имени Моссовета с 1973 года, в 1985 году стал главным режиссером, а в 2000 году - художественным руководителем театра. Там он поставил такие знаковые спектакли, как "Братья Карамазовы", "Иисус Христос - супер звезда", "Король Лир", "Опасные связи", "Римская комедия" и др. Хомский также был профессором Российской академии театрального искусства (РАТИ). Он награжден орденами Дружбы народов, Почета, "За заслуги перед Отечеством".