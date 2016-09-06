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Самый знаменитый портрет Шекспира может лишиться бороды из-за реставрации

Культура
6 сентября, 16:41 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, сентября. /ТАСС
По оценкам экспертов, реставрация картины в Национальной галерее может занять до года
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"Чандосовский портрет" Уильяма Шекспира. Фрагмент

"Чандосовский портрет" Уильяма Шекспира. Фрагмент

© AP Photo/Sang Tan

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Эксперты лондонской Национальной портретной галереи надеются представить публике настоящее лицо английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира (1564-1616). Для этого они хотят отреставрировать знаменитый "Чандосовский портрет" Шекспира (названный по имени одного из бывших владельцев, Джеймса Бриджеса, 3-го герцога Чандоса (1731-1789), сообщает газета Times. Полотно создано, по некоторым данным, в 1610 году, возможно, Джоном Тейлором (около 1585-1651), когда Шекспиру исполнилось 46 лет.

На протяжении столетий портрет, единственный из всех, для которого мог позировать Шекспир, претерпел, как утверждают специалисты, изменения. В частности, могли быть удлинены борода и волосы. Реставраторы объясняют эти коррективы стремлением живописцев точнее передать внешность драматурга в соответствии с его описанием по прошествии многих лет.

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Картина находилась в стенах лондонского Театра Герцога (Duke' s Theatre) в 1660-х годах. С 1856 года полотно принадлежит Национальной портретной галерее, и ни разу с тех пор не подвергалось реставрации. Первоначальный слой красок был неплотным, и сейчас он довольно тонкий. Под воздействием света старый лак приобрел желтоватый оттенок. Не пощадила холст и влажность.

"В будущем мы хотели бы взглянуть на работу с реставраторами и рассмотреть возможные варианты восстановления картины, в том числе самого холста", - цитирует Times руководителя-куратора галереи Тарнию Купер. Соответствующее решение, по ее словам, может быть принято летом 2017-го.

Технический директор реставрационной компании Fine Art Крис Билл не исключил, что работы по восстановлению полотна могли бы изменить представление о том, как Шекспир мог выглядеть. "Отреставрированные оригинальные произведения могут выглядеть совсем иначе," - заявил он. "Вас могут ожидать драматические откровения", - добавил Билл.

По оценкам экспертов, реставрация может занять до одного года. 

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